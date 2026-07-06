«Μανιφέστο» του υπουργού Άμυνας με άρθρο του στο Liberal.

Πολιτική πλατφόρμα παρουσιάζει ο Νίκος Δένδιας με άρθρο του στο Liberal. Όπως στο Συνέδριο της ΝΔ.

Να ξεχωρίσουμε μόνο μια από τις τοποθετήσεις του, αυτή για το Κράτος Δικαίου

«Για τη κεντροδεξιά παράταξη ο πυλώνας του Κράτους Δικαίου αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος και καταφύγιο για τους ανίσχυρους, τους πιο ευάλωτους. Για αυτό η διαρκής ενίσχυση και εμβάθυνση των θεσμών, του Κράτους Δικαίου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για αυτό στα ζητήματα επιβολής του νόμου και απονομής της Δικαιοσύνης δεν χωρούν παρεκκλίσεις. Χωρίς την αυθεντία των θεσμών, δημοκρατία δεν υπάρχει», σημειώνει με νόημα.

Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Νίκος Δένδιας δεν συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε ως θέμα την εκλογή της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης, προγραμματίζοντας ταξίδι στο Μαυροβούνιο. Εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη διαφωνία του, όπως έγραψε τότε η στήλη και όπως επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες πηγές.

Β.Σκ.