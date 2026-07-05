Οι αλλαγές και όσα πρέπει να ξέρουν οι οφειλέτες.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της Εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αποκτούν νέα «όπλα» για τη διαχείριση των χρεών τους, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πακέτο ρυθμίσεων και μέτρων προστασίας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών καταθέσεων και πρόσθετες δικλίδες προστασίας για την πρώτη κατοικία.

Οι βασικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες αποτυπώνονται στις ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Στη νέα έκτακτη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι με οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση και πληρούν συγκεκριμένα φορολογικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

2. Πότε και πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές οφειλές και του ΚΕΑΟ για τις ασφαλιστικές οφειλές.

3. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό δόσης και ποιο το επιτόκιο;

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο της ρύθμισης είναι σταθερό και διαμορφώνεται στο 5,84% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.

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4. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει την πληρωμή των τελευταίων δόσεων για διάστημα άνω των δύο μηνών ή δεν τακτοποιεί τις υπόλοιπες οφειλές του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

5. Ποια είναι τα οφέλη για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες αποκτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ «παγώνει» και η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών για όσο διάστημα τηρείται η ρύθμιση.

6. Τι αλλάζει στο ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών;

Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ισχύσει η προστασία, ο λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως ακατάσχετος.

7. Πώς μπορεί να ξεμπλοκάρει ένας κατασχεμένος λογαριασμός;

Παρέχεται εφάπαξ δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής του και παράλληλα ρυθμίσει τις υπόλοιπες βεβαιωμένες υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

8. Τι προβλέπεται για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επεκτείνεται και επιτρέπει ρυθμίσεις έως 240 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεων για οφειλές προς τράπεζες και servicers.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από τη διαδικασία ρευστοποίησης, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων και την αποπληρωμή των χρεών σε βάθος έως και 35 ετών.