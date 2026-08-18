Πάνω από 60 εκατ. ευρώ καλούνται να «γράψουν» ως πρόβλεψη οι τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Προβλέψεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ σχημάτισαν οι τράπεζες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές επιπτώσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Η δικαστική απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, προβλέποντας ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές που αναμένεται να ανακτηθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, καθώς οδηγεί σε χαμηλότερες επιβαρύνσεις από τόκους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συντομότερη περίοδο αποπληρωμής.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα δάνεια που εξακολουθούν να βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Για τα χαρτοφυλάκια που έχουν τιτλοποιηθεί, οι τράπεζες αναμένεται να επιστρέψουν στα funds που τα έχουν αποκτήσει ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί επιπλέον μέχρι σήμερα, εξαιτίας του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού των τόκων.

Ποσά επιστρέφονται και στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων

Παράλληλα, τα υπερβάλλοντα ποσά τόκων που είχαν εισπραχθεί πριν από τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων δανείων στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» αναμένεται να αποδοθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων, προκειμένου να καλυφθεί η υποχρέωση που δημιουργείται από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Η επιβάρυνση αποτυπώθηκε ήδη στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με τις προβλέψεις άνω των 60 εκατ. ευρώ να αποτελούν το πρώτο άμεσο οικονομικό αποτύπωμα της απόφασης για τον τραπεζικό κλάδο.