Αναζητείται απάντηση ή κάποια συγκεκριμένη απάντηση;

Δεν είναι προφανώς το μείζον, αλλά η στήλη το επισημαίνει μιας και το παρατήρησε. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ ο Αλέξης Τσίπρας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Οικονόμου άδραξε την ευκαιρία μεσούσης της καταγγελίας για το καρτέλ στις τράπεζες, να ρωτήσει τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ αν τον ανησυχούν οι φήμες για ενδεχόμενο συστημικό κίνδυνο των τραπεζών από τον υπερδανεισμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Πρόκειται για μία εύλογη απορία από έναν έμπειρο δημοσιογράφο, πλην όμως επίμονη, δεδομένου ότι παρατηρείται ένα ιδιότυπο μοτίβο. Την ίδια είχε κάνει τις τελευταίες ημέρες τόσο στον Υπουργό Οικονομικών όσο και σε άλλους προσκεκλημένους.

Εδώ ωστόσο υπάρχει ένα παράδοξο και ένα πιο παράδοξο: Το πρώτο είναι ότι η εν λόγω ερώτηση δεν έχει απευθυνθεί από την εκπομπή στον καθ΄ύλην αρμόδιο κεντρικό τραπεζίτη, Γιάννη Στουρνάρα. Το δεύτερο ότι ο τελευταίος έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για τη σχετική φημολογία και την έχει απορρίψει ως fake news.

Αλίμονο, κανείς, δεν μπορεί να εγκαλέσει έναν δημοσιογράφο επειδή επιμένει σε ένα θέμα. Το αντίθετο. Η επιμονή είναι μέρος της δουλειάς, ιδίως όταν υπάρχουν ερωτήματα που θεωρεί ότι δεν έχουν απαντηθεί. Όταν όμως επί δύο εβδομάδες η ίδια ερώτηση «ταξιδεύει» από καλεσμένο σε καλεσμένο και από πολιτικό σε πολιτικό, αλλά παρακάμπτει σταθερά εκείνον που έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να δώσει την πιο συγκεκριμένη απάντηση, τότε αναπόφευκτα δημιουργείται μια απορία.

Αναζητείται απάντηση ή κάποια συγκεκριμένη απάντηση;

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Ν.Α.