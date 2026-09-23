«Μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜέΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με την Νέα Αριστερά».

Επέμεινε στη θέση του πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς στις δεύτερες εκλογές, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος προσχώρησε προσφάτως στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν λίγες μέρες είχε αναφέρει τα ίδια και προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση καθώς άναψε φωτιές στο κόμμα.

Μάλιστα, αυτή την φορά, έβαλε στην εξίσωση και το ΜέΡΑ25 με την προϋπόθεση να έχει εισέλθει στη Βουλή, πέρα από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά.

«Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης. Σας καλεί ο Τσίπρας. Μιλάτε με τον Τσίπρα; Εσείς τρίτοι, εκείνος δεύτερος. Μιλάτε;», ρώτησε ο Νίκος Στραβελάκης.

«Εγώ πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές -σας απάντησα προηγουμένως- ότι θα πρότεινα ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε με όλους. Τα όμορα, δηλαδή, τα όμορα κόμματα… Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τις θέλεις του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με την Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Με ρωτήσατε και σας απάντησα», ήταν η απάντηση του κ. Αυλωνίτη.

Ο βουλευτής βρέθηκε καλεσμένος στο OPEN και μίλησε για τη μεταγραφή του στο ΠΑΣΟΚ, τη δήλωσή του για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και για το εκλογικό «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ.

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«Εάν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου», σημείωσε υπενθυμίζοντας σχετικά πως «δεν είναι δυνατό να έχει προσανατολιστεί όλη σου η ιδεολογική τακτική, το πρόγραμμά σου και το συνέδριο σου να λέει ότι δεν συμμαχείς με τη ΝΔ και την επόμενη ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχείς με την κυβέρνηση που πολεμούσες».

«Τα ΜΜΕ διόγκωσαν τις δηλώσεις μου»

Στο ζήτημα που προέκυψε με τις δηλώσεις του περί συνεργασιών στο χώρο της κεντροαριστεράς και ειδικά με το ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τη ΕΛΑΣ και την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλ. Αυλωνίτης εξήγησε ότι «δεν ανασκεύασα. Πρόσθεσα και επεξήγησα».

Ο κ. Αυλωνίτης επέμεινε στη θέση του: «Εγώ ήρθα και σας είπα και διευκρίνισα τις δύο δηλώσεις μου. Να μην παρεξηγηθεί η τοποθέτησή μου. Μου κάνατε ερωτήσεις, υποθετικές μεν, αλλά ένας πολιτικός όταν ερωτάτε μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή να μην μιλάει στον αέρα. Και σας είπα ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, και στην πρώτη Κυριακή δεν προκύπτει κυβέρνηση και κάνουμε δεύτερες εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών, κάθε κόμμα που είναι δημοκρατικό, θα πρέπει να ακούσει την εντολή του λαού. Και στην περίπτωση που κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση,) στη σχετική φάση να μιλήσει με όλα τα όμορα, τα συγγενικά προσωπικά.».

Ο δημοσιογράφος στην συνέχεια τον ρώτησε «και αν σας πούνε αυτό δεν είναι η γραμμή, θα πείτε ναι, αλλά είναι δική μου γνώμη» με τον κ. Αυλωνίτη να απαντά ως εξής: «Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην μιλάω; Δεν είμαι φερέφωνο. Μου κάνατε μια υποθετική ερώτηση. Δηλαδή δεν μιλάμε καθόλου με το ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχει τέτοια θέση του ΠΑΣΟΚ, εάν κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση;».

«Έχω μια διαμορφωμένη άποψη εδώ και χρόνια πιστεύω στον διάλογο στις συναινέσεις ψάχνω την κοινή συνισταμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να προστεθεί σε άλλες απόψεις που έχουν να κάνουν με μια ανταγωνιστική περίοδο όπως είναι οι εκλογές. Θεωρώ ότι λογικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Να επιδιώκει την πρώτη θέση, να διαφημίζει το πρόγραμμά του ώστε να πείσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζοντας για το θέμα συνεργασιών με την ΕΛΑΣ και την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε:

«Δεν μπορώ πάρω πίσω το εξής: σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του λαού που προκύπτει από το εκλογικό αποτέλεσμα και βάση αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική και τη θέση μας τότε».

Σε μια τέτοια περίπτωση συμπλήρωσε, «μιλάμε με ό,τι κρίνει το κόμμα. Το θέμα είναι τι θέση κατακτάς στην εκλογική μάχη. Εάν είσαι πρώτος όπως επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ είσαι κυρίαρχος στη συζήτηση. Θεωρώ ότι ΕΛΑΣ και Πλεύση είναι όμορα ιδεολογικά κόμματα που θα μπορούσε να κουβεντιάσεις μαζί τους αλλά θα πρέπει να ουσιαστικά να κατακτήσεις την πρώτη θέση ώστε στο τραπέζι να έχει κυρίαρχη θέση».