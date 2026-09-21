«Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή» τονίζει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Για «ερμηνείες» κάνει τώρα λόγο ο Αλέξανδρεος Αυλωνίτης σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.,

Ο κ. Αυλωνίτης, σε ανάρτησή του στα social media, η ένταξη του οποίου στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υπογραμμίζει σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook ότι σαφώς και το πολιτικό διακύβευμα, για το οποίο ένωσε και εκείνος τις δυνάμεις του, «είναι ο αγώνας για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό κοινωνικά, ώστε να έχει την ισχύ να ασκήσει την φιλολαϊκή πολιτική του και να κάνουμε πράξη όσα ο δημοκρατικός κόσμος απαιτεί». Σημειώνει ότι «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή» και πως «το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο». «Η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αυλωνίτη:

«Παρακολουθώντας τις ερμηνείες που δίνονται σε σημερινή μου δήλωση συμπληρώνω και διευκρινίζω τα εξής:

Στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

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Σαφώς και το πολιτικό διακύβευμα, για το οποίο ένωσα και εγώ τις δυνάμεις μου, είναι ο αγώνας για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό κοινωνικά, ώστε να έχει την ισχύ να ασκήσει την φιλολαϊκή πολιτική του και να κάνουμε πράξη όσα ο δημοκρατικός κόσμος απαιτεί. Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.

Προς τούτο λοιπόν, επιπλέον δήλωσα ότι τόσο η εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όσο και το καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα, δίνουν ήδη ανοδική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, βάσει και των δημοσκοπικών ευρημάτων.

Συνεπώς καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».

Τι είχε πει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Μιλώντας την Δευτέρα (21.09.2026) στον Αθήνα 9.84, ο βουλευτής Κέρκυρας έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο την πολιτική αλλαγή και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του κεντροαριστερού και προοδευτικού χώρου θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας μετά τις εκλογές.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης τάχθηκε υπέρ της συσπείρωσης των δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδραματίσει «καταλυτικό ρόλο» σε μια τέτοια κατεύθυνση και κατονομάζοντας την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα με τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογικός διάλογος, εφόσον το επιτρέψει η λαϊκή ετυμηγορία. «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου», ανέφερε, προσδιορίζοντας τη συνεργασία αυτή ως μετεκλογική.

Και συνέχισε: «Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες», προσθέτοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής Κέρκυρας αναφέρθηκε ονομαστικά στις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσε να ανοίξει διάλογος. «Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με την Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον τα συγκεκριμένα κόμματα εκπροσωπούνται στην επόμενη Βουλή.

Ειδικά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υποστήριξε ότι θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει συνομιλήτρια σε ένα τέτοιο μετεκλογικό σενάριο, κάνοντας αναφορά τόσο στην «ιδιομορφία» όσο και στη «δυναμικότητα» του χαρακτήρα της.