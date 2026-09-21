Η Σία Κοσιώνη ήταν η πρώτη καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το πρωινό».

Η Σία Κοσιώνη έκανε «ποδαρικό», στην πρεμιέρα της εκπομπής «Το πρωινό» και το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, μίλησε για τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη και εστίασε στην αλλαγή που πραγματοποιήθηκε φέτος στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγο πριν ολοκληρωθεί η περασμένη τηλεοπτική σεζόν, ανακοινώθηκε η λήξη συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΙ, ύστερα από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στον σταθμό. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε η ένταξη της στο δυναμικό του ΑΝΤ1, όπου πλέον έχει το ρόλο του σχολιαστή στο κεντρικού δελτίου ειδήσεων και συνεργάζεται με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Σία Κοσιώνη μίλησε για την επαγγελματική της πορεία – Η αλλαγή από τον ΣΚΑΙ στον ΑΝΤ1

Όπως ανέφερε η Σία Κοσιώνη, η επαγγελματική αλλαγή ήταν κάτι που την ανανέωσε, χωρίς να θεωρεί τη νέα της θέση υποδεέστερη σε σχέση με τον ρόλο της anchorwoman που είχε στον ΣΚΑΙ. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν έφυγε με πικρία από τον σταθμό του Φαλήρου, και απολαμβάνει τα νέα της καθήκοντα αλλά και τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Όχι, καθόλου», απάντησε στο ερώτημα του Γιώργου Λιάγκα αναφορικά με το αν αποχώρησε με πικρία από τον ΣΚΑΙ.

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Σε δεύτερο χρόνο, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τα νέα της καθήκοντα: «Πρώτα από όλα, είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή, δεύτερον, χάρηκα πάρα πολύ ότι η μετάβασή μου έγινε εδώ, στον ΑΝΤ1. Πιστεύω πάρα πολύ στην προοπτική που μπορεί να δώσει ο ΑΝΤ1 στην ενημέρωση, σε αυτή την εποχή που ζούμε. Ο Θοδωρής Κυριακού, είναι ένας άνθρωπος που με έχει εμπιστευτεί πολύ, και δεν το λέω για να πω κάτι για το αφεντικό μου, μου έχει δώσει μεγάλη ελευθερία. Αυτό το πράγμα το νιώθω και το απολαμβάνω».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Σία Κοσιώνη ανέφερε: «Ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα για τον Νίκο, ούτε περιμένει από εμένα επιβεβαίωση, έχει αποδείξει την αξία του, είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος μαζί μου, νομίζω απολαμβάνουμε και οι δύο αυτό το ‘ταγκό’ που έχουμε αναπτύξει. Γνωριζόμαστε κοινωνικά πολλά χρόνια, δεν έχουμε συνεργαστεί, όμως έχουμε μία πάρα πολύ καλή χημεία και βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε δείχνει σοβαρά δείγματα».

«Νιώθω πάρα πολύ καλά, είναι μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή για εμένα και αλλαγή περιβάλλοντος, 20 χρόνια στον ΣΚΑΙ, τώρα σε έναν καινούργιο σταθμό, αλλαγή ρόλου. Το απολαμβάνω αυτό και αν θες ‘σπάω’ κάπως και τα στενά δεσμά της anchorwoman που δεν της επιτρέπεται να πει και πολλά… Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Βλέπω ότι κάποιους τους ξενίζει λίγο… Μ’ αρέσει που το βλέπω να συμβαίνει αυτό. Πάντα με έναν τρόπο έβαζα τον εαυτό μου μέσα στην είδηση», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Σία Κοσιώνη.

Τέλος, απάντησε στην ερώτηση αναφορικά με την Λένα Φλυτζάνη, τη διάδοχό της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, λέγοντας: «Δεν την έχω παρακολουθήσει πολύ, γιατί είναι και η ώρα που επιστρέφω από εδώ. Αλλά, είναι μία εξαιρετική συνάδελφος, πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ και θα τα καταφέρει», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.

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