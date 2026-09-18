Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα.

Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

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Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Η Ιστορία της σειράς

Πάτρα, 1987

Η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή…

Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 – Διπλό Επεισόδιο

Αθήνα, 1987. Η Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε.

Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: να πάει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο Ντέρτι, το λαμπερό, αλλά και ύποπτο, νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου, της μητέρας της Στέλλας που την εγκατέλειψε όταν ήταν μικρή.

Στο πλευρό της Στέλλας ο Άρης Δεληγιάννης, ένας αστυνομικός που υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα και πάει μαζί της για να εξαρθρώσει το εγκληματικό δίκτυο του Αβραμίδη, αλλά και για να την προσέχει. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Κωστής, γιος του τραγουδιστή Λεωνίδα Ρέντη και κολλητού φίλου του Αλέκου, έχει εξαφανιστεί, προκαλώντας την ανησυχία όλων.

Καθώς οι δυο κόσμοι αρχίζουν να πλησιάζουν, η Στέλλα βρίσκεται παγιδευμένη σε όσα κρύβει και σε όσα καλείται να αποκαλύψει.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 – Διπλό Επεισόδιο

Η Στέλλα φτάνει στην Πάτρα υπό στενή πίεση από τον Άρη και τον Παύλο, αναγκασμένη να παίξει έναν ρόλο που δεν έχει επιλέξει. Με την καθοδήγηση του Άρη, προσπαθεί να πλησιάσει τη μητέρα της, Ξένια, και να ξαναμπεί σε έναν κόσμο που την εγκατέλειψε και που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της.

Η πρώτη συνάντηση μάνας-κόρης είναι φορτισμένη και δύσκολη, με τις παλιές πληγές να βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια και την καχυποψία και από τις δυο μεριές να κυριαρχεί. Εκεί, θα γνωρίσει και τον ετεροθαλή αδερφό της, Λευτέρη, αλλά και τον Δήμο, τον γιο του Αλέκου από τον πρώτο του γάμο. Καθώς η Στέλλα κάνει τα πρώτα της βήματα μέσα στο σπίτι της μητέρας της και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, γίνεται ξεκάθαρο πως δεν είναι η μόνη που παίζει διπλό παιχνίδι και ότι ο κίνδυνος είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει.

Παράλληλα, τις έρευνες για την εξαφάνιση του Κωστή αναλαμβάνει ο τρίτος κολλητός της παρέας του Αλέκου, ο Πασχάλης που είναι παντρεμένος με την αδερφή της Ξένιας, τη Βούλα. Την ίδια στιγμή, φτάνει στην Πάτρα η Μάρθα, μητέρα του Κωστή και πρώην γυναίκα του Λεωνίδα, τον οποίο κατηγορεί για την εξαφάνιση του γιου τους.

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Η Στέλλα φτάνει γρήγορα σε αδιέξοδο με τη μητέρα της, ενώ ο Άρης προσπαθεί να την καταλάβει και να την ηρεμήσει, γνωρίζοντας ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Η εξομολόγηση της Στέλλας στον Άρη για το παρελθόν της θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά, αλλά μια εξέλιξη που όλοι φοβούνταν θα οδηγήσει τη Στέλλα σε μια απόφαση πανικού.

Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της θείας της, Βούλας, με τον Άρη να την παρακολουθεί διακριτικά απ’ έξω. Παράλληλα, η υπόθεση του Κωστή παίρνει δραματική τροπή, καθώς επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα ζουν τον εφιάλτη τους, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους για να μάθουν όλη την αλήθεια. Παρά τις πιέσεις να κλείσει η υπόθεση ως δυστύχημα, ο Πασχάλης επιμένει να συνεχίσει την έρευνα για το γιο του φίλου του, αναζητώντας τα πρόσωπα που συνδέονταν μαζί του στο Ντέρτι.

Παρά το πένθος, το μαγαζί συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ η παρουσία του Πασχάλη ρίχνει τις πρώτες σκιές πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, η Στέλλα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τη μητέρα της και καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Πάτρα για να παίξει το παιχνίδι της Αστυνομίας μέχρι τέλους. Όσο τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η υπόθεση του Κωστή δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι κάποιοι μέσα στο Ντέρτι έχουν λόγο να φοβούνται.