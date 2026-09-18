«Η τελευταία μου μέρα στο σετ ως Emily...», έγραψε η Λίλι Κόλινς. Η τελευταία σεζόν του «Emily In Paris» έρχεται τον Δεκέμβρη.

Η αγαπημένη σειρά του Netflix «Emily In Paris», επιστρέφει για έκτη και τελευταία φορά, με μία σεζόν γεμάτη χρώματα, στυλ, μοναδικές εικόνες, νέες περιπέτειες για τους πρωταγωνιστές και άρωμα από… Ελλάδα.

Οι πρώτες φωτογραφίες «προδίδουν» μία σεζόν που θα σκορπίσει χαμόγελα, και κάθε ιστορία θα πρέπει να αποκτήσει ένα τέλος.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα αναμένεται για τα Χριστούγεννα του 2026 και συγκεκριμένα στις 24 Δεκεμβρίου.

Η Λίλι Κόλινς, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τον ρόλο της Emily Cooper, αποχαιρέτησε το ρόλο της μέσα από το τελευταίο σετ του «Emily In Paris».

Το συγκινητικό «αντίο» της Λίλι Κόλινς στην Emily Cooper και το «Emily In Paris»

«Η τελευταία μου μέρα στο σετ ως Emily

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψω τι σημαίνει για εμένα αυτό το ταξίδι. Για τόσα χρόνια, η Emily ήταν κομμάτι της ζωής μου και σε κάθε της φάση, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί.

Ευχαριστώ, Darren Star, που δημιούργησε αυτή την ασταμάτητα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό της και παράλληλα να στηρίζεται στους ανθρώπους γύρω της, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή.

Ευχαριστώ το μοναδικό συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες και φυσικά το απίστευτο καστ μας, που πλέον αποτελεί οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα από όλα ατά. Εσείς δημιουργήσατε την Emily, εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να θυμίζει σπίτι.

Και ένα μεγάλο «merci» σε όλους εσάς που μας στηρίζατε όλα αυτά τα 7 χρόνια και τις 6 σεζόν, δίνοντάς μας κίνητρο να ονειρευόμαστε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα σε αυτή την επική περιπέτεια.

Θα κρατήσω αυτό το κεφάλαιο μαζί μου για πάντα. Το να πω αντίο μοιάζει εντελώς σουρεαλιστικό και γλυκόπικρο, όμως πάνω από όλα νιώθω απίστευτη περηφάνια και ευγνωμοσύνη που είχα την ευκαιρία να είμαι εκείνη και να αποτελώ μέρος μιας τόσο χαρούμενης και όμορφης ιστορίας.

Αυτό με έχει αλλάξει για πάντα.

Au revoir, Emily Cooper…».

{https://www.instagram.com/p/DdbqOyoEYF2/?img_index=3}