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Το απόλυτο fashion project επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Το GNTM, το απόλυτο fashion project επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανεβάζοντας στα ύψη τον πήχη της μόδας για μία ακόμη σεζόν.

Τα πρώτα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, οι πρώτες auditions έχουν πραγματοποιηθεί και οι κριτές έχουν λάβει τις θέσεις τους για υποδεχθούν τα νέα επίδοξα μοντέλα.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Star και ο χρόνος μετράει αντίστροφά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής.

Ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφουν στη θέση τους στην κριτική επιστροφή και η Μπέττυ Μαγγίρα, έρχεται για να καθίσει στο πλευρό τους και να δώσει το δικό της χαρακτήρα στο απόλυτο fashion project.

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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από το πόστο της Creative Director, δημιουργεί τα πιο ευφάνταστα concept, με μία από τις πρώτες τοποθεσίες να είναι η περιοχή του Σκαραμαγκά, ή του... Σκάρα – Μάγκα, όπως λέει και ο Γαβαλάς.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα του GNTM 7 ήρθαν στη δημοσιότητα τα πρώτα, απολαυστικά Sneak Preview, χαρίζοντας μία σύντομη γεύση στους τηλεθεατές από τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Ο Λάκης Γαβαλάς μας ξεναγεί στην περιοχή του Σκάρα – Μάγκα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραπονιέται που δεν έχει κλακιέτα στο First Dates.

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Ο Γιώργος Τοκμετζίδης που ξεχώρισε στην προηγούμενη σεζόν δεν λέει να… ξεκολλήσει από πλατό και ο Γαβαλάς ακούει τις συμβουλές της Μαγγίρα για το απόλυτο Model Face.

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Και πρώτη «νεράιδα» που εντυπωσίασε τους κριτές.

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