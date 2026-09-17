Σημαντική αλλαγή του καιρού μετά τις 21/9. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με καλό καιρό θα ξημερώσει και θα πορευτεί η Παρασκευή και την θερμοκρασία να κυμαίνεται περίπου στους 30 βαθμούς στα κεντρικά και τα δυτικά, τους 26 με 27 στα ανατολικά, τους 22 με 26 στα βόρεια και τους 25 στα νότια. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, στο νέο βίντεο που ανέβασε, από τη Δευτέρα 21/9 ο καιρός αλλάζει και ειδικότερα από τα ξημερώματα της Τρίτης από την Σκόπελο μέχρι και τη Δράμα θα έχουμε μεγάλη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες.

Μάλιστα μέχρι το μεσημέρι οι βροχές θα κατέβουν και νοτιότερα στην Αττική, αλλά και έως τη Σπάρτη και το απόγευμα θα γίνουν πιο έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Από 23-24/9 η δυτική Ελλάδα θα έχει βροχές και στις 25-26/9 τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο. Στις 27-28/9 η Κέρκυρα θα βρεθεί στη μανία των καταιγίδων, όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα.

Δείτε με προσοχή το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ByQVnLeGDUU}