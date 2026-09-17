Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη από την Μαρίζα Κωχ.

Με δύο συναισθηματικά φορτισμένες φράσεις θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη η Μαρίζα Κωχ, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη.

Η ερμηνεύτρια, μέσω ανάρτησής της στα social media, απευθύνθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, και μίλησε για την τέχνη του και την προσφορά του στον συνάνθρωπο.

Όπως έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπηρέτησε με σεβασμό τη μουσική και γι’ αυτό αγαπήθηκε από το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίζα Κωχ, δημοσίευσε μία φωτογραφία του καλλιτέχνη και πρόσθεσε: «Γιώργο καλό παράδεισο. Ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες. Αγάπησες τη φτώχεια και ζήτησες άνωθεν βοήθεια για τους συνανθρώπους μας. Καλό παράδεισο».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, με τα αίτια του θανάτου του να ερευνώνται.

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Ο απροσδόκητος θάνατός του, προκάλεσε έντονη συγκίνηση και θλίψη στο πανελλήνιο, με τους θαυμαστές τους και σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο να το αποχαιρετά μέσα από ξεχωριστά μηνύματα αγάπης και θαυμασμού στα social media.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου, θαυμαστές και γείτονες από την παλιά του γειτονιά βρέθηκαν στο σημείο, εκεί όπου γράφτηκε το τελευταίο «αντίο».