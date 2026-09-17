Η συγκινητική αναφορά του Σταμάτη Κραουνάκη στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην εκπομπή «Studio στις 3» μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου ο Σταμάτης Κραουνάκης και με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται.

Μία ημέρα μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε αναφερθεί στην τελευταία τους συνομιλία, αποκαλύπτοντας ότι ο ερμηνευτής ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και έτοιμος για όσα ήθελε να κάνει και τη νέα σεζόν.

Σήμερα, μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο Κραουνάκης εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Μου έσπασε η καρδιά, μου έσπασε η καρδιά γιατί την προηγούμενη ημέρα μιλούσαμε μία ώρα κανονικά. Όταν έπεσε η είδηση την επόμενη ημέρα έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα καθόλου, έλεγα ‘έλα ρε τι ψέματα’. Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό… Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας το δρόμο… Αυτό».

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης περιέγραψε την τελευταία του συνομιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ώρα Ελλάδος», λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Την Δευτέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο. Ίσως είμαι από τους τελευταίους ανθρώπους της δουλειάς τουλάχιστον, που μίλησε. Με πολλά κέφια, ήταν σε πολύ καλή ψυχολογία. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Δεν βρισκόμασταν συχνά με το Γιώργο, αλλά όποτε βρεθήκαμε ήταν σημαδιακό και με επιτυχία. Παρόλο που τα συστήματα… Οι ομάδες που υποστήριζαν το Γιώργο δεν με θέλανε καθόλου. Επίσης, οι ομάδες που υποστήριζαν εμένα, εννοώ τα media, δε θέλανε καθόλου τον Γιώργο…».

«Το παιδί ήταν τρομερά συνεπής. Γενικά ο Γιώργος είχε τελείως άλλη εικόνα από αυτή που προβάλλεται. Δηλαδή ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του τα μεσημέρια… Όλο το υπόλοιπο που ήταν το performing, ας πούμε, στο οποίο είχε τεράστιο ταλέντο νομίζω, εκτός από τη φωνή του. Κατά τη γνώμη μου, η φωνή του είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι».

«Μιλάγαμε αρκετή ώρα. Ήθελε να πάω να του κάνω support στη συναυλία του στην Τεχνόπολη. Θέλω να πω, ήταν σε κατάσταση πολύ θετική. Δεν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Με ρώτησε, εγώ δεν μπορούσα να πάω να το κάνω… Αφού του είπα ότι δεν μπορώ, αρχίσαμε τα γέλια, με ρώτησε πότε θα βρεθούμε να φάμε. Ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα…».