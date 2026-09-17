«Άφησε τη βόμβα στο λάθος σημείο» – Η απολογία του 42χρονου και η υγκλονιστική κατάθεση αστυνομικού στη δίκη.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την Πέμπτη η δίκη για τη φονική έκρηξη βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου 2025 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες τους και όσα κατατέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ενέργεια. Η υπόθεση αφορά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από τραπεζικό κατάστημα. Η 38χρονη γυναίκα ήταν εκείνη που μετέφερε τον μηχανισμό στο σημείο και έχασε τη ζωή της όταν αυτός εξερράγη.

«Θέλαμε να βγάλουμε λεφτά»

Ο 42χρονος βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για την οργάνωση της ενέργειας, υποστήριξε κατά την απολογία του ότι στόχος ήταν τα ΑΤΜ της τράπεζας και η αφαίρεση χρημάτων. Όπως ανέφερε, γνώριζε τη 38χρονη εδώ και πολλά χρόνια και γνώριζε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και είχε ανάγκη από χρήματα. Υποστήριξε ακόμη ότι της έδινε οδηγίες για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο δεν προέβλεπε να τοποθετηθεί ο μηχανισμός στο σημείο όπου τελικά βρέθηκε και απέδωσε την έκρηξη σε λανθασμένη τοποθέτηση. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η πρόθεση ήταν να χτυπηθούν τα ΑΤΜ και να αποσπαστούν τα χρήματα, ενώ ανέφερε ότι η ενέργεια σχεδιάστηκε ώστε να μην υπάρχει κόσμος στην περιοχή σύμφωνα με το Αθηναικό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μαρτυρία του αστυνομικού

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, ο οποίος βρέθηκε από τους πρώτους στο σημείο της έκρηξης. Ο αστυνομικός ανέφερε ότι η υπηρεσία δέχθηκε κλήση περίπου στις 5:30 το πρωί για έκρηξη και πιθανή φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας. Το πλήρωμα έφτασε γρήγορα στο σημείο και αντίκρισε εικόνες καταστροφής. «Είδαμε να βγαίνουν καπνοί και να επικρατεί ένας χαμός», περιέγραψε ο μάρτυρας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από τη δικαστική διαδικασία. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί είδαν συντρίμμια στο έδαφος και στη συνέχεια εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη αλλά ακόμη εν ζωή. Αμέσως ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της 38χρονης.

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Οι τρεις κατηγορούμενοι

Ο 37χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά του σακιδίου που περιείχε υλικά για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απολογία του, μετέφερε το σακίδιο έναντι 500 ευρώ και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενό του. Ο ίδιος ανέφερε ότι παρέδωσε το σακίδιο στο μισθωμένο διαμέρισμα και στη συνέχεια αποχώρησε. Ωστόσο, στο δικαστήριο δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με ευρήματα που συνδέονται μαζί του και συγκεκριμένα για το αποτύπωμά του στο φυτίλι του μηχανισμού. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 43 ετών, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Το δακτυλικό του αποτύπωμα είχε εντοπιστεί στη σακούλα με την οποία η 38χρονη μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη σακούλα είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για τη μεταφορά τροφίμων στη γυναίκα, την οποία γνώριζε και την οποία, όπως ανέφερε, είχε βοηθήσει οικονομικά.

«Υπέκυψα στο δέλεαρ των χρημάτων»

Ο 37χρονος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό δέχθηκε να μεταφέρει το σακίδιο. Όπως είπε, γνώριζε ότι επρόκειτο για παράνομη υπόθεση, αλλά υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως το σακίδιο περιείχε υλικά για την κατασκευή βόμβας. Ανέφερε επίσης ότι παρέδωσε το σακίδιο και αποχώρησε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην κατασκευή του μηχανισμού. Η θέση του βρέθηκε αντιμέτωπη με ερωτήματα της εισαγγελικής έδρας σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν και συνδέονται με τη μεταφορά και την κατασκευή του μηχανισμού.

Η 38χρονη και η μαρτυρία της ξαδέλφης της

Στο δικαστήριο μίλησε και ξαδέλφη της 38χρονης, η οποία αναφέρθηκε στην κατάσταση της γυναίκας πριν από την τραγωδία. Όπως κατέθεσε, η 38χρονη της είχε πει ότι θα πήγαινε να κάνει μια δουλειά επειδή χρειαζόταν χρήματα για μία επέμβαση. «Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά», φέρεται να της είχε πει η 38χρονη, σύμφωνα με την κατάθεση. Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα εξάρτησης που αντιμετώπιζε η γυναίκα και στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ο 42χρονος παραδέχθηκε ότι είχε ρόλο στον σχεδιασμό της ενέργειας και ότι έδινε οδηγίες στη 38χρονη για την κατασκευή του μηχανισμού ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τη δική του πρόθεση από το αποτέλεσμα που τελικά σημειώθηκε, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα δεν έπρεπε να αφήσει τον μηχανισμό στο συγκεκριμένο σημείο.

Η διαδικασία της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, με τη διαδικασία να περνά στο επόμενο στάδιο.