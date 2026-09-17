14χρονος συνελήφθη για απειλές με μαχαίρι σε γυμνάσιο.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε γυμνάσιο σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 14χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε συμμαθητές του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τι προηγήθηκε της επίμαχης συμπεριφοράς του ανηλίκου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Κατά πληροφορίες, ο 14χρονος είναι αλλοδαπός και διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή.