Η επιθυμία της οικογένειας του αγαπημένου καλλιτέχνη και η ανταπόκριση του κόσμου.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του είχε ζητήσει από όσους ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του να μην προσφέρουν στεφάνια, αλλά να ενισχύσουν το έργο της Humanity Greece.

Η έκκληση αυτή βρήκε ανταπόκριση, με τον οργανισμό να ανακοινώνει ότι συγκεντρώθηκε συνολικά το ποσό των 11.130,26 ευρώ.

Έτσι, η επιθυμία της οικογένειας μετατράπηκε σε μια σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς, καθώς αντί για στεφάνια στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη του έργου της Humanity Greece.

Το ποσό αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του κόσμου, ο οποίος επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη.