Ο γιατρός ξεκαθάρισε πως δεν θα μπορούσαν οι κακώσεις να έχουν προκληθεί πριν από το περιστατικό ξυλοδαρμού έξω από τα δικαστήρια του Βόλου

Με την κατάθεση χειρούργου ορθοπεδικού του Νοσοκομείου Καρδίτσας συνεχίστηκε η δίκη των έξι αστυνομικών του Βόλου που κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου του 2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο γιατρός ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες κακώσεις που έφερε ο Βασίλης Μάγγος - έξι σπασμένα πλευρά και θλάσεις στο ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη - προκαλούνται από εξωτερική ενέργεια και εξωτερικούς παράγοντες και δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από μικρή πτώση, εκτός κι εάν κάποιος έπεφτε από τον πρώτο όροφο ή εάν χτυπούσε σε αμβλύ αντικείμενο.

Προκαλούνται από εξωτερική σημαντική βία, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να απαντηθεί από τον ίδιο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιατρός ξεκαθάρισε πως οι κακώσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί πριν από το περιστατικό ξυλοδαρμού έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, γιατί δε θα μπορούσε να είναι όρθιος, ενώ διευκρίνισε πως δεν θα μπορούσε να γνωρίζει αν χτυπήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο μετακίνησης του Μάγγου προς το αστυνομικό τμήμα ή στο ίδιο το ΑΤ. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε θα ήταν να έχουν γίνει απεικονιστικές εξετάσεις και διαγνώσεις ανάμεσα στα δύο περιστατικά.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να περπατήσει μετά την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε να βηματίσει μέχρι να του δοθεί κάποια βοήθεια, ανάλογα με το πόσο θα μπορούσε να αντέχει τον οξύ πόνο.

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Ερωτηθείς, τέλος, για το αν τα τραύματα είναι συμβατά με τα όσα συνέβησαν έξω από τα δικαστήρια και με ενδεχόμενη κακοποίησή του στο αυτοκίνητο και το αστυνομικό τμήμα, είπε ότι είναι συμβατά, αλλά δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να πει κάποιος, εκτός ίσως από κάποιον ιατροδικαστή, αν οι κακώσεις έγιναν στο πρώτο ή στο δεύτερο αναφερόμενο επεισόδιο.

Πάντως ο γιατρός υποστήριξε πως αν χτυπήθηκε στα ήδη σπασμένα πλευρά ο πόνος που θα βίωνε ήταν αφόρητος. Ερωτηθείς για το αν αυτοί οι πόνοι θα τον έκαναν να ουρλιάζει ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε με βάσει μια ενδεχόμενης κακής ψυχολογίας να τους υπέμενε καρτερικά.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου.