«Ζητώ από την Ολομέλεια να παράσχει την κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος απαιτούμενη άδεια, ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση και να καταστεί δυνατή η πλήρης και άμεση αποσαφήνιση της υπόθεσης», αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έρευνα των βελγικών αρχών, ζητά με υπόμνημα που κατέθεσε στη Βουλή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια αφοράτσο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, υπενθυμίζουμε, έχει ήδη εισηγηθεί ομόφωνα την άρση της ασυλίας του.

Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ και βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα και επιχειρεί, στο εννιασέλιδο υπόμνημά του, να απαντήσει στα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί γύρω από τη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο του «Fight Impunity», τις αμοιβές που έλαβε και τη σχέση του με το Κατάρ.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι έχει ήδη αποφασίσει να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει, ενώ, όπως αναφέρει, η παρουσία του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης των δικηγόρων του με τις βελγικές αρχές.

Τι λέει για το «Fight Impunity»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι εντάχθηκε στο Επίτιμο Συμβούλιο του «Fight Impunity» μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, τον Νοέμβριο του 2019.

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Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η συμμετοχή του είχε «αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα» και δεν διέθετε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Επισημαίνει ακόμη ότι δεν συμμετείχε στη διοίκηση του οργανισμού, στη διαχείριση των οικονομικών του, στην εξεύρεση ή κατανομή χρηματοδοτήσεων ούτε στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει, ακολούθησε την προβλεπόμενη για τους πρώην Επιτρόπους διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε επισήμως και υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο δεοντολογικό έλεγχο.

Για τις αμοιβές του σημειώνει ότι ήταν γνωστές, δηλωμένες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και φορολογημένες, ενώ δηλώνει ότι τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση τόσο της Βουλής, όσο και των δικαστικών αρχών.

Ο πρώην επίτροπος υποστηρίζει ακόμη ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζε ούτε είχε οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity.

Τι απαντά για το Κατάρ

Ξεχωριστό κεφάλαιο του υπομνήματος αφορά στην απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Κομισιόν «δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε» την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Όπως αναφέρει, η σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022, περίπου τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, υποστηρίζοντας συνεπώς ότι δεν είχε θεσμική αρμοδιότητα, συμμετοχή ή δυνατότητα παρέμβασης στη μεταγενέστερη διαδικασία.

Η πρόσκληση των βελγικών αρχών

Στο υπόμνημά του αναφέρεται και στην πρόσκληση που του απηύθυναν το 2025 οι βελγικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας τους.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστηρίζει ότι η μη μετάβασή του τότε δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά στη νομική συμβουλή που έλαβε, λαμβανομένων υπόψη και των ζητημάτων που είχαν τεθεί σχετικά με τη βουλευτική του ιδιότητα και την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία.

«Σε καμία περίπτωση η στάση μου αυτή δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως άρνηση συνεργασίας με τις βελγικές δικαστικές αρχές», αναφέρει.

«Δεν προβάλλω αντίρρηση» στην άρση της ασυλίας

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καταλήγει ότι η υπό διερεύνηση υπόθεση δεν συνδέεται με την άσκηση των σημερινών βουλευτικών του καθηκόντων και σημειώνει ότι η βουλευτική ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξάρτητης άσκησης του κοινοβουλευτικού λειτουργήματος και όχι προσωπικό προνόμιο.

Για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι δεν προβάλλει αντίρρηση στην παροχή της αιτούμενης άδειας και ζητά από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Διευκρινίζει, πάντως, ότι η στάση του αυτή δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε υπερασπιστικό ή δικονομικό δικαίωμα ούτε παραδοχή οποιασδήποτε πράξης ή κατηγορίας.

«Ζητώ από την Ολομέλεια να παράσχει την κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος απαιτούμενη άδεια, ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση και να καταστεί δυνατή η πλήρης και άμεση αποσαφήνιση της υπόθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά στο κλείσιμο του υπομνήματός του.