Σφοδρή επίθεση έκανε από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ελπίδα ή περιπέτεια. Οι δύο δρόμοι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο τη δεύτερη ψηφοφορία, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ως στόχο την επανάληψη των αρχικών θέσεων των κομμάτων, αλλά την ανάδειξη των συγκλίσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερες συναινέσεις στην επόμενη Βουλή.

«Η δεύτερη ψηφοφορία δεν είναι για να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Γίνεται για τις συγκλήσεις. Δεν θα υπήρχε λόγος της συζήτησης αν δεν υπήρχε περίπτωση να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι πιθανό σε αυτή την ψηφοφορία. Το θέμα είναι να φανούν ποιες μεγάλες αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη Βουλή», ανέφερε.

Η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και η «αδιέξοδη τακτική»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αντίφαση ανάμεσα στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια και εκείνη που είχαν κρατήσει στην Επιτροπή, αναφερόμενος στην κυβερνητική πρόταση για την αλλαγή 33 συνταγματικών διατάξεων.

«Θέλω να καταδείξω μια αντίφαση των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια από τη στάση τους στην Επιτροπή. Κάναμε μια τεκμηριωμένη εισήγηση, προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Όμως πιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης. Καμία δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους», είπε.

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Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις επέλεξαν τη στάση του «όχι» ή του «ναι μεν, αλλά», με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία.

«Δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως υπεύθυνες υποτάχθηκαν στο τυφλό “όχι” ή στο αμήχανο “ναι μεν, αλλά”. Στην ψηφοφορία στάθηκαν απέναντι. Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Δεν συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τα προτείναμε εμείς», ανέφερε.

Η αναφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1999-2001

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η στάση αυτή καταστρατηγεί, όπως είπε, το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επί της ουσίας συμφωνία.

«Έρχεστε και καταστρατηγείται το γράμμα του Συντάγματος, ενώ με ορισμένες διατάξεις μπορεί να συμφωνείτε. Ουσιαστικά παραδέχεστε ότι θα κερδίσει η ΝΔ. Αυτή η θέση είναι αδιέξοδη και ανιστόρητη», είπε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στάση της Νέας Δημοκρατίας κατά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1999-2001, όταν, όπως υπογράμμισε, το κόμμα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.

«Αν θυμηθούμε τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1999-2001. Τότε η ΝΔ ως αξιωματικής αντιπολίτευση ήταν σοβαρή, συμφώνησε σε αλλαγές, υπηρετώντας το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Το κάναμε με υπευθυνότητα. Μεσολάβησαν και τότε εκλογές. Θα μπορούσε να την είχε τορπιλίσει. Εσείς γιατί δεν το κάνετε σήμερα;»

Τα άρθρα και οι αλλαγές που έθεσε στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός στάθηκε σε συγκεκριμένες συνταγματικές αλλαγές, μεταξύ άλλων στην επιστολική ψήφο, στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και στο άρθρο 86.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην επιστολική ψήφο, στην απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Αυτά τα δύο κόμματα στο παρελθόν συνεργάστηκαν απέναντι στη χρεοκοπία. Δεν συμφωνείτε με την ψήφο σας. Δεν μπορούμε να κατοχυρώσουμε στη θέσπιση αντιβάρων απέναντι σε κινδύνους», σημείωσε.

Για το άρθρο 86 και τη δυνατότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες με επίκληση εθνικού θέματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για ζητήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

«Για το άρθρο 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάλπες με επίκληση εθνικού θέματος. Αυτά ανέκαθεν τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα. Για να μην αναφερθώ σε άλλες αναγκαίες προβλέψεις».

«Όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει στερήσει από τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη σημερινή ψηφοφορία, συνδέοντας τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης με τη γενικότερη πολιτική αντιπαράθεση.

«Θα επιμείνω στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει στερήσει από τη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο. Από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται για μια ακόμη επιλογή μηδενισμού των πάντων», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό σχέδιο με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Το είδαμε στη ΔΕΘ. Ο πολίτης είδε ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, κοστολογημένα μέτρα».

Οι στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους στόχους που έθεσε για την ελληνική οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030.

«Έθεσα με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030. Ανάπτυξη διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επενδύσεις, χαμηλή ανεργία, υψηλότερο κατώτατο μισθό ώστε επιτέλους η νέα γενιά να μην παίρνει στους ώμους της τα χρέη της προηγούμενης».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα προγράμματα που παρουσίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος σε παροχές και μειώσεις φόρων.

«Από την άλλη, είδαμε μια ανακύκλωση ακοστολόγητων προγραμμάτων. Στη λογική του “πάρε κόσμου” και 13ο μισθό και 13η σύνταξη και μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των “κόκκινων δανείων”».

«Δεν θα μπω στη λογική της κοστολόγησης, νομίζω οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτός που τάζει μειώσεις φόρων οδηγεί τη χώρα στη σίγουρα συνταγή της χρεωκοπίας», πρόσθεσε.

«Η αυταπάτη που επιστρέφει ως απάτη»

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούν, όπως είπε, κοινή πολιτική κατεύθυνση.

«Υπήρξε και μια δεύτερη όψη. Η αυταπάτη που επιστρέφει ως απάτη. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές».

Και κατέληξε στην κεντρική πολιτική αναφορά της ομιλίας του «Ελπίδα ή περιπέτεια. Οι δύο δρόμοι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο».

«Φάρος σταθερότητας» η Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συζήτηση στη Βουλή και με τη γενικότερη πολιτική και οικονομική συγκυρία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη την ομαλότητα και κοινωνική συνοχή, από ευημερία και αμυντική θωράκιση. Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πλέει με ασφάλεια θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας «Διαψεύδονται όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Σκεφτείτε να ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Με το πετρέλαιο να έχει πάρει την ανιούσα, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και με μία πρωτοφανή κρίση στην αγορά ομολόγων».

«Η Ελλάδα είναι ένας φάρος σταθερότητας στην αγορά ομολόγων. Αυτό δικαιώνει την απόφαση μας να ξεχρεώσει πιο γρήγορα το χρέος», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και υπογράμμισε την επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίσει χωρίς προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

«Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, η επιλογή μου είναι μία. Θεωρώ ότι οι εσωτερικές εξελίξεις πρέπει να καθορίζονται σε συνθήκες ηρεμίας. Ακολουθούμε έναν δρόμο που ευνοεί τους πολλούς, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις κατακτήσεις μας».

«Ισχυρή Ελλάδα είναι η Ελλάδα που αισθάνονται ισχυροί οι Έλληνες. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί ευθύνη απέναντι στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που είναι αναγκαίες», κατέληξε.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1779900533138300/}

«Μην εμπλέκετε τα εξωτερικά θέματα με την εσωτερική πολιτική»

«Αν πιστεύατε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, θα ψηφίζατε σήμερα τις αλλαγές. Η ΝΔ το 1999 έδωσε θετική ψήφο σε πολλές διατάξεις. Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημμα. Η θεωρία ότι κλιμακώνουμε τις επιθέσεις κατά της Τουρκίας είναι μια επικίνδυνη θέση. Για να αποκομίσουμε εκλογικά οφέλη; Μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε να ασκεί μια πολιτική που ασκεί σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας; Αυτό πιστεύετε; Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να θωρακίζει τις ΕΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της 4ετίας. Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Να το ανακαλέσετε στη δευτερολογία σας. Έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο. Για τον κ. Φλωρίδη, θα σας στείλει μια ανθοδέσμη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/28319500134397237/}