«Η ΕΛΑΣ στηρίζει το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 16/09/2026, με στάση εργασίας στις 12:00 και συγκέντρωση στη 13:00 ενάντια στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, και απορρίπτει κάθε σκέψη για κατάργηση της μονιμότητας».

«Η πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. για τη συνταγματική αναθεώρηση υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο βαθιά συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο, που επιδιώκει να αναιρέσει πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις τις οποίες αποκρυσταλλώνει το Σύνταγμα, μεταβάλλοντας τον όποιο κοινωνικό και δημοκρατικό χαρακτήρα του προς όφελος ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ.

«Με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, και ιδιαίτερα με το τμήμα εκείνο που αφορά την άρση της μονιμότητας, επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα ήδη, με τις στρατιές των συμβούλων και των μετακλητών που εμπλέκονται στις πολιτικές κάθε υπουργείου, καθώς και με την εκχώρηση κρίσιμων υπηρεσιών - συνήθως αδιαφανώς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης - σε ιδιώτες. Ο στόχος είναι σαφής: ένα κράτος-λάφυρο, που δεν θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και το δημόσιο συμφέρον, αλλά θα διανέμει τους δημόσιους πόρους σε λίγους και αρεστούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται να παρουσιαστεί η μονιμότητα ως δήθεν πηγή όλων των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης, αποκρύπτοντας ότι οι πραγματικές παθογένειες βρίσκονται αλλού: στη χρόνια υποστελέχωση κρίσιμων τομέων, στις πελατειακές πρακτικές και τον κομματισμό, στη γραφειοκρατία, στην εξάρτηση από εξωτερικές πηγές τεχνογνωσίας, στην υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην έλλειψη ουσιαστικής στήριξης των δημόσιων υπηρεσιών», συνεχίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και συνεχίζει: «Η μονιμότητα δεν αποτελεί προνόμιο. Αποτελεί δημοκρατική εγγύηση. Διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης έναντι ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, προστατεύει τον πολίτη από κομματικές παρεμβάσεις και εμποδίζει τη μετατροπή του κράτους σε λάφυρο της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας - όπως γινόταν μέχρι τη συνταγματική της κατοχύρωση - οδηγώντας σε πλήρη παράλυση του κράτους και των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Η μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια στενά νομική ή θεσμική συζήτηση. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση για το ποια κοινωνία θέλουμε και ποια συμφέροντα θα υπηρετεί το κράτος. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το σχέδιο της διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών, της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Από την άλλη βρίσκεται η ανάγκη προάσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών, των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ΕΛ.Α.Σ. στηρίζει το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 16/09/2026, με στάση εργασίας στις 12:00 και συγκέντρωση στη 13:00 ενάντια στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, και απορρίπτει κάθε σκέψη για κατάργηση της μονιμότητας».