Η γυναίκα που σήμερα κατηγορείται πως κακοποίησε το νεογνό της είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης από τουλάχιστον τα τέσσερα χρόνια της.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται για ακόμη ένα 24ωρο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου το 17 ημερών βρέφος, που διακομίστηκε από τα Χανιά με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 18χρονη μητέρα του, που κατηγορείται πλέον για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί.

Η γυναίκα είχε αρχικά υποστηρίξει πως το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά, αφού της έπεσε από τα χέρια μέσα στο σπίτι, ενώ έπειτα ομολόγησε πως το χτύπησε, με αποτέλεσμα να φέρει τώρα βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Μια παρέμβαση του Χαμόγελου του Παιδιού το απόγευμα της Τρίτης αποκάλυψε, ωστόσο, πως το χρονικό της βίας πάει πολύ πιο πίσω.

Η γυναίκα που σήμερα κατηγορείται πως κακοποίησε το νεογνό της είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης από τουλάχιστον τα τέσσερα χρόνια της.

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Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το 2013 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά για σωματική κακοποίηση ενός τετράχρονου κοριτσιού από τους γονείς του. Ήταν η 18χρονη, σήμερα, μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται. Η αναφορά προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Επίσης, το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει τη 14χρονη τότε από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άλλο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Μέσα από αυτή την υπόθεση αναδεικνύεται για πολλοστή φορά «η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας», αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οργάνωσης

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

- Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

- Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

- Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί».

{https://www.instagram.com/hamogelo/p/DdTz6qejdR4/}