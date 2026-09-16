Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου. Τι πρέπει να κάνουν οι ενοικιαστές προκειμένου να μην χάσουν την πληρωμή.

Περιθώριο 14 ημερών έχουν οι ενοικιαστές που αναμένουν την επιστροφή ενοικίου, προκειμένου να ελέγξουν τη φορολογική τους δήλωση και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την καταβολή της ενίσχυσης.

Η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία, καθώς έως τότε θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά στο Ε1 όλα τα στοιχεία της μίσθωσης.

Οι κωδικοί που πρέπει να ελεγχθούν

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 811-816 του Ε1, όπου δηλώνεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 για την κύρια κατοικία.

Για τη φοιτητική κατοικία, ο έλεγχος αφορά τους κωδικούς 817-822, ενώ στους κωδικούς 081-087 θα πρέπει να αναγράφεται σωστά ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Λάθος ποσό ενοικίου, εσφαλμένος ΑΦΜ του εκμισθωτή ή λανθασμένος αριθμός μισθωτηρίου μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους και, όπου απαιτείται, να προχωρήσουν σε τροποποίηση της δήλωσης.

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Πότε και πώς θα καταβληθεί η επιστροφή

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσού που δικαιούται κάθε φορολογούμενος.

Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τον Νοέμβριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο πενθήμερο του μήνα.

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025.

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή έως 800 ευρώ ανά κατοικία.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την επιστροφή ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Για τους άγαμους το όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Για την κύρια κατοικία εφαρμόζεται και περιουσιακό κριτήριο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με το όριο να αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Αντίστοιχος περιουσιακός περιορισμός δεν προβλέπεται για τη φοιτητική κατοικία.

Η επιστροφή αφορά και μισθώσεις που διήρκεσαν μόνο για ένα μέρος του 2025, με το ποσό να υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν πραγματικά μέσα στο έτος.