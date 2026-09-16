Στην ανάλυση του ΙΝΑΤ διαπιστώνεται η διαχρονικά μικρή ανεξαρτησία της χώρας ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τις προτάσεις του σχετικά με την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας καταθέτει στον δημόσιο σχετικό διάλογο το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. «Το θέμα αγγίζει ζητήματα κοινωνικής συνοχής, βιωσιμότητας και εθνικής ανεξαρτησίας και για αυτό η σημασία του είναι νευραλγική», τονίζει χαρακτηριστικά.

Στη σχετική ανάλυση με τίτλο: «Η εξέλιξη της Ενεργειακής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας σε Σύγκριση με την Ευρώπη των 27», διαπιστώνεται η διαχρονικά μικρή ανεξαρτησία της χώρας ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί επιπλέον ανησυχία είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της τάσης την τελευταία δεκαετία.

«Η απόκλιση ενισχύθηκε μεν από την απότομη απολιγνιτοπoίηση, αλλά η τελευταία δεν ευθύνεται αποκλειστικά για την αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης. Ήταν η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας που μας απομάκρυνε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημειώνεται.

Η Ομάδα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΙΝΑΤ, προκειμένου να τεκμηριώσει τα παραπάνω, αναφέρεται εκτεταμένα και στο παράδειγμα της Πορτογαλίας. «Πρόκειται για μια χώρα συγκρίσιμη σε όλα τα μεγέθη με την Ελλάδα, η οποία διέθετε σοβαρή εθνική πολιτική ενέργειας και κατάφερε να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση. Οι καλές πρακτικές είναι δοκιμασμένες και έχουν κατατεθεί στον σχετικό διάλογο. Αυτό που απουσιάζει είναι η σοβαρότητα και η πολιτική βούληση», υπογραμμίζεται.

Την ανάλυση υπογράφει η Oμάδα Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, ΙΝΑΤ:

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Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ και τέως Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Γιώργος Βασιλειάδης, Φυσικός (συνεργάτης ΙΝΑΤ),

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημείας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Βανέσσα Κατσαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης Ενεργειακών Συστημάτων (συνεργάτης ΙΝΑΤ)

Δημήτρης Τσέκερης, Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός (συνεργάτης ΙΝΑΤ)

Διαβάστε ΕΔΩ την ανάλυση του ΙΝΑΤ.