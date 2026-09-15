Υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη τον υποδέχθηκαν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού.

Την πόρτα των φυλακών Δομοκού πέρασε λίγο πριν τις 12:00 ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Δεκάδες υποστηρικτές του, με ελληνικές σημαίες και φορώντας μπλούζες στήριξης, τον υποδέχθηκαν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, στο οποίο ήταν κρατούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

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Ο ίδιος προχώρησε σε δήλωση, όπως είχε προαναγγείλλει η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή.

«Σας είχα δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Σήμερα επιστρέφω και απ' ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος μου. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό, εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, για να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», είπε και συνέχισε: «Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις μέρες, πώς κλαίγονται, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή, όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Ένας είναι ο κριτής στη Δημοκρατία: ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Ελληνες πολίτες».

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«Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα»

Η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή, δήλωσε: «Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023».

Μιλώντας νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η κ. Πανταζή είπε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να 'κατέβει' με άλλη πολιτικό σχηματισμό». Συνέχισε: «Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές - όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες - θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

«Ο κ. Κασιδιάρης», διευκρίνισε η κ. Πανταζή, «είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κ. Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

«Ο κ. Κασιδιάρης», είπε η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8%. Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό».