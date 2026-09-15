Η μάχη για την ταχύτερη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά νέα διάσταση.

Η Geely ετοιμάζει υπερταχείς φορτιστές 1.800 kW, ανεβάζοντας τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση και επιδιώκοντας χρόνους φόρτισης που θυμίζουν ανεφοδιασμό συμβατικού αυτοκινήτου.

Η απάντηση της Geely στην BYD

Η μάχη για την ταχύτερη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά νέα διάσταση, με τη Geely να ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση απέναντι στη BYD. Ο κινεζικός όμιλος εξελίσσει ήδη τεχνολογία φόρτισης που μπορεί να φτάσει σε ισχύ τα 1.800 kW, θέτοντας έναν νέο πήχη στην ταχύτητα με την οποία ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να ανακτήσει ενέργεια.

Η συγκεκριμένη επίδοση ξεπερνά τα 1.500 kW που προσφέρει η νέα γενιά φορτιστών Flash Charging της BYD. Ο στόχος της Geely είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: να περιορίσει τον χρόνο αναμονής για μια σημαντική φόρτιση σε περίπου πέντε λεπτά.

Με άλλα λόγια, η εταιρεία θέλει η διαδικασία φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να πλησιάσει χρονικά εκείνη ενός συμβατικού μοντέλου που σταματά σε ένα πρατήριο για ανεφοδιασμό.

Την αποκάλυψη έκανε ο Michael Yang, διευθύνων σύμβουλος της Geely στη Βρετανία, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου EX2. Όπως ανέφερε, στην Κίνα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για υποδομές υπερταχείας φόρτισης ισχύος 1.800 kW, αποτυπώνοντας τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό με τον οποίο προχωρά η σχετική τεχνολογία.

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Η BYD έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο

Η κίνηση της Geely δεν γίνεται σε κενό. Η BYD έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα παρουσιάζοντας τον περασμένο Μάρτιο τη δεύτερη γενιά του Flash Charging.

Οι συγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να αποδώσουν έως και 1.500 kW μέσω μίας σύνδεσης και, σε όχημα που υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία, η BYD αναφέρει ότι είναι δυνατή η φόρτιση από το 10% στο 70% μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο χρόνος για μετάβαση από το 10% στο 97%, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου εννέα λεπτά.

Η Geely επιχειρεί τώρα να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Ωστόσο, η ουσία της συγκεκριμένης τεχνολογικής κούρσας δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό που αναγράφεται πάνω στον φορτιστή.

Για να μπορέσει ένα αυτοκίνητο να δεχθεί τόσο μεγάλη ισχύ, θα πρέπει ολόκληρο το ηλεκτρικό του σύστημα να είναι σχεδιασμένο με αυτή την προοπτική.

Δεν αρκεί ένας φορτιστής 1.800 kW

Η επίτευξη τόσο υψηλών ρυθμών φόρτισης αποτελεί μια πολύ πιο σύνθετη τεχνολογική πρόκληση από την απλή εγκατάσταση ενός ισχυρότερου φορτιστή. Η Geely διαθέτει ήδη, μέσω του ομίλου της, μοντέλα της Zeekr που μπορούν να υποστηρίξουν φόρτιση έως 600 kW, ενώ τα επόμενα συστήματα υψηλής τάσης αναμένεται να κινηθούν σε αρχιτεκτονικές 900V και 1.000V.

Αυτό σημαίνει ότι για να αξιοποιηθεί πραγματικά ισχύς της τάξης των 1.800 kW απαιτείται ένα πλήρες οικοσύστημα τεχνολογιών. Τα ηλεκτρονικά ισχύος, οι καλωδιώσεις, η ψύξη και το σύστημα θερμικής διαχείρισης πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν τεράστια ποσά ενέργειας σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την μπαταρία. Δεν μπορεί οποιαδήποτε συστοιχία να δεχθεί τέτοιους ρυθμούς φόρτισης χωρίς περιορισμούς ή αυξημένη θερμική καταπόνηση. Απαιτούνται κυψέλες και χημείες σχεδιασμένες εξαρχής για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η αναφορά της Geely στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Σύμφωνα με τον Michael Yang, η συγκεκριμένη τεχνολογία ενδέχεται να κάνει την εμπορική της εμφάνιση στην Κίνα μέσα στους επόμενους μήνες. Η Βρετανία, λόγω της σημασίας της για τη διεθνή στρατηγική της Geely, θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις αγορές που θα ακολουθήσουν.

Το μεγάλο στοίχημα είναι και το ηλεκτρικό δίκτυο

Υπάρχει όμως ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας: η ίδια η ηλεκτρική υποδομή. Ένας σταθμός που μπορεί να προσφέρει στιγμιαία ισχύ 1,5 ή ακόμη και 1,8 MW δεν είναι εύκολο να εγκατασταθεί οπουδήποτε. Το ηλεκτρικό δίκτυο δεν μπορεί σε κάθε σημείο να παρέχει τόσο μεγάλη ισχύ χωρίς σημαντικές επενδύσεις και αναβαθμίσεις.

Γι' αυτό και η λύση που εξετάζει η Geely βασίζεται, όπως συμβαίνει και με την προσέγγιση της BYD, στην αποθήκευση ενέργειας στους ίδιους τους σταθμούς φόρτισης.

Η λογική είναι απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική. Μια μεγάλη μπαταρία στον σταθμό μπορεί να φορτίζει από το δίκτυο με πιο ελεγχόμενο ρυθμό και στη συνέχεια να απελευθερώνει πολύ υψηλή ισχύ για λίγα λεπτά, όταν φτάσει ένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η στιγμιαία απαίτηση από το δίκτυο και γίνεται πιο ρεαλιστική η ανάπτυξη υποδομών που ξεπερνούν κατά πολύ τα σημερινά επίπεδα ισχύος.

Η BYD έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην εφαρμογή, έχοντας φτάσει τις 10.000 εγκαταστάσεις Flash Charging στην Κίνα μέχρι τα τέλη Αυγούστου και θέτοντας ως στόχο να διπλασιάσει τον αριθμό αυτό στις 20.000 μέχρι το τέλος του 2026.

Από την Κίνα στην Ευρώπη

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της στρατηγικής της Geely είναι ότι η εταιρεία δεν φαίνεται να θέλει να δημιουργήσει ένα κλειστό δίκτυο που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα δικά της μοντέλα. Αντίθετα, ο σχεδιασμός προβλέπει οι μελλοντικοί υπερταχείς φορτιστές να μπορούν να χρησιμοποιούνται και από ηλεκτρικά αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών, εφόσον φυσικά αυτά είναι τεχνικά συμβατά.

Η προσέγγιση έχει σαφή επιχειρηματική λογική. Ένας σταθμός υπερταχείας φόρτισης μπορεί να γίνει πολύ πιο αποδοτική επένδυση εάν λειτουργεί ως ένα είδος «πρατηρίου ενέργειας» για όσο το δυνατόν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι αποκλειστικά για μία μάρκα.

Η Ευρώπη βρίσκεται επίσης στο ραντάρ της Geely. Η Βρετανία θεωρείται σημαντική αγορά για τη διεθνή ανάπτυξη του ομίλου και η εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο μέλλον δεν αποκλείεται.

Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου στην Ευρώπη είναι σαφώς πιο σύνθετη. Απαιτούνται συνεργασίες με εταιρείες υποδομών, επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρισμού και προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και κανονιστικές απαιτήσεις κάθε χώρας.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι η επόμενη μεγάλη μάχη στην ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα χιλιόμετρα μπορεί να διανύσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή από το πόσο κοστίζει. Θα κριθεί και από το πόσο γρήγορα μπορεί να ανακτήσει την ενέργεια που χρειάζεται για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Εφόσον οι συγκεκριμένες τεχνολογίες συνδυαστούν με μπαταρίες και ηλεκτρικά συστήματα που μπορούν να αξιοποιήσουν πραγματικά αυτή την ισχύ, τότε η φόρτιση μέσα σε λίγα λεπτά δεν θα αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον...