Η Κατερίνα Στικούδη έκανε ντεμπούτο στην πρεμιέρα της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία ανοίγει η Κατερίνα Στικούδη, η οποία επέστρεψε στη μυθοπλασία μέσα από τη νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου και φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία γεμάτη έρωτα, οικογενειακές εντάσεις, κρυμμένα μυστικά και ένα έγκλημα που έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες μεταξύ των ηρώων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Κατερίνα Στικούδη, η οποία ενσαρκώνει τη Βάσια Πολίτη. Πρόκειται για έναν ρόλο με σταθερή παρουσία στην εξέλιξη της ιστορίας, μέσα από τον οποίο η γνωστή τραγουδίστρια καλείται να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά του καλλιτεχνικού της προφίλ.

Η σχέση της Κατερίνας Στικούδη με την τηλεόραση, πάντως, δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν έχει κάνει εμφανίσεις σε αρκετές δημοφιλείς σειρές, μεταξύ άλλων στη «Λόλα», στους «Λατρεμένους μου γείτονες», στην «Πολυκατοικία», στο «Μ+Μ» και στη «Ζωή της Άλλης». Έναν από τους πιο ξεχωριστούς τηλεοπτικούς της ρόλους είχε επίσης στη σειρά «Αν ήμουν Πλούσιος».

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Η ιστορία που ξεκινά στο Πήλιο

Η πλοκή μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Τσαγκαράδα του Πηλίου, όπου οι ζωές των πρωταγωνιστών διασταυρώνονται μέσα σε ένα σκηνικό που από τη μία αποπνέει ηρεμία και από την άλλη κρύβει καλά φυλαγμένα μυστικά.

Ο Άγγελος, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης, και η Εύα, που ενσαρκώνει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, ζουν έναν έρωτα που πρέπει να παραμείνει κρυφός. Οι συναντήσεις τους πραγματοποιούνται λίγο πριν από την ανατολή, στις λεγόμενες «μπλε ώρες», όταν όλα μοιάζουν να βρίσκονται σε μια μεταβατική κατάσταση.

Η κατάσταση όμως αλλάζει δραματικά όταν η Λίζα, σύζυγος του Άγγελου, βρίσκεται νεκρή. Η δολοφονία της προκαλεί αναστάτωση και οδηγεί τις έρευνες προς τον ίδιο τον Άγγελο, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του.

Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, οι ισορροπίες ανατρέπονται και μυστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρέμεναν κρυφά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό κινείται και η Βάσια Πολίτη, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Κατερίνα Στικούδη, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την επιστροφή της σε έναν πιο απαιτητικό ρόλο στη μυθοπλασία.

Οι «Μπλε Ώρες» προβάλλονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

{https://www.youtube.com/watch?v=-SB_khjKuB8&t=122s}

Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές

Γιώργος Παρτσαλάκης

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Βαγγέλης Κακουριώτης

Γιάννης Ποιμενίδης

Κατερίνα Στικούδη

Ελένη Βαΐτσου

Έλενα Πιερίδου

Γιώργος Κυριάκου

Έλενα Χειλέτη

Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Ευφροσύνη Κουτσουβέρη

Πάνος Μπακανδρέας

Λευτέρης Βασιλάκης

Χαριτίνη Ηλιάδου

Χρυσή Κασιώτη

Ηρακλής Τσουζίνοβ

Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί

Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.