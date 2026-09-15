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Με την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και την απουσία επωνύμων ασχολήθηκε η πρωινή εκπομπή του Mega.

Την απουσία καλλιτεχνών από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασε μέσα από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο δημοσιογράφος, απευθυνόμενος στην συμπαρουσιάστριά του, Ανθή Βούλγαρη, διερωτήθηκε τον λόγο που δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του τραγουδιστή, ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα είχαν συνυπάρξει και στο μουσικό talent show «The Voice».

Μάλιστα ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος μεταξύ τους:

Χασαπόπουλος: «Εγώ θα το πω, μπορεί να είναι και κακία τώρα, ο Σάκης γιατί δεν πήγε»;

Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να είχε..»

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Χασαπόπουλος: «Μου έκανε εντύπωση γιατί μαζί δεν ήταν; έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά».

Βούλγαρη: «Ούτε η Βανδή ήταν. Υπάρχουν και καλλιτέχνες που έχουν διάφορες υποχρεώσεις και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν να πηγαίνουν σε κηδείες».

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