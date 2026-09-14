Τα στιγμιότυπα που θυμήθηκε η Λώρα Ιωάννου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τον άνθρωπο Γιώργο Μαζωνάκη και ένα δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, «εξομολογήθηκε» η Λώρα Ιωάννου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίου του Alpha, είπε ότι «ξεχνούσε και ο ίδιος ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην παρέα δεν συμπεριφερόταν ως Μαζωνάκης, αλλά ως Γιώργος και νόμιζες ότι είχες πάει πενταήμερη με τους φίλους σου.

Και συνέχισε: «Πήγαμε διακοπές στο σπίτι ενός φίλου και ένα βράδυ είπαμε να πάμε κάπου κοσμικά και μου λέει… «δεν παίρνουμε τα σκυλιά μας, την Αρίθα και την Λολίτα (είναι η δικιά μου) να πάμε για νυχτερινό μπάνιο;». Και πήγαμε για μπάνιο».

Δείτε όσα θυμήθηκε η Λώρα Ιωάννου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=vIUO2cl8mgA}