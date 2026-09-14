H Huawei συνεχίζει να επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα smart wearables για κάθε σενάριο χρήσης, ενισχύοντας την εμπειρία των χρηστών μέσα από την τεχνολογική καινοτομία.

Η Huawei διατηρεί την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά των έξυπνων συσκευών καρπού (wearables) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της IDC. Η εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε αποστολές συσκευών που φοριούνται στον καρπό, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς άνω του 20%.

Από το 2021, η Huawei διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην αγορά wrist-worn devices της Κίνας βάσει όγκου αποστολών, ενώ από το 2024 έχει βρεθεί πολλές φορές στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς. Η συνεχής αυτή πορεία αντανακλά τη στρατηγική εξέλιξης των προϊόντων της εταιρείας και ένα ολοκληρωμένο portfolio που ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, ανάγκες άθλησης και καθημερινής ευεξίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Huawei παρουσίασε νέες συσκευές που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες χρηστών, από δρομείς και λάτρεις της άσκησης έως όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, κομψότητας και καθημερινής συνδεσιμότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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HUAWEI WATCH GT Runner 2: Για όσους τρέχουν με στόχο

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 σχεδιάστηκε για δρομείς που θέλουν να προπονούνται πιο έξυπνα και να κατανοούν καλύτερα την απόδοσή τους. Με τη λειτουργία Marathon mode και τη μέτρηση Running Power, προσφέρει υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδρομής, από την προετοιμασία πριν τον αγώνα έως την αποκατάσταση μετά από αυτόν.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge και την ομάδα του, η Huawei παρουσίασε το HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition. Η ειδική έκδοση διαθέτει το προηγμένο Training Camp Dashboard, προσφέροντας αναλυτικά δεδομένα, εργαλεία αξιολόγησης της προπόνησης και δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής fitness δεδομένων για μια πιο ολοκληρωμένη running εμπειρία.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series: Η καθημερινή κίνηση γίνεται πιο εύκολη

Για όσους θέλουν να εντάξουν περισσότερη κίνηση μέσα στην ημέρα τους, η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 φέρνει τη λειτουργία Mini-workout. Με σύντομες και εύκολες ασκήσεις, η νέα εμπειρία βοηθά τον χρήστη να ενεργοποιείται στα μικρά διαλείμματα της ημέρας, να ανακουφίζεται από την ένταση και να διατηρεί έναν πιο δραστήριο καθημερινό ρυθμό.

Με λεπτό σχεδιασμό, λειτουργίες άθλησης και ευεξίας και έξυπνα εργαλεία που προσαρμόζονται στην καθημερινότητα, η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 κάνει τη φροντίδα του εαυτού πιο προσιτή και πιο φυσικά ενταγμένη στη ζωή κάθε χρήστη.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition: Τεχνολογία και κομψότητα

Το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition συνδυάζει premium αισθητική με προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας. Η συσκευή προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση του κύκλου και insights ευεξίας σχεδιασμένα γύρω από τις ανάγκες της γυναικείας φυσιολογίας, δημιουργώντας μια πιο προσωπική εμπειρία φροντίδας απευθείας από τον καρπό.

Η νέα γενιά wearables της Huawei

Η Huawei συνεχίζει να εξελίσσει το οικοσύστημα των smart wearables της με τις πρόσφατες παρουσιάσεις των HUAWEI WATCH 6 Series, HUAWEI WATCH GT 7 Series και HUAWEI WATCH D3. Οι νέες συσκευές φέρνουν ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις στην παρακολούθηση υγείας, την καταγραφή άθλησης και την έξυπνη διαδραστικότητα.

Με τη σταδιακή διάθεση των νέων προϊόντων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Huawei συνεχίζει να επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα smart wearables για κάθε σενάριο χρήσης, ενισχύοντας την εμπειρία των χρηστών μέσα από την τεχνολογική καινοτομία.