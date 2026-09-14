Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τα χελιδόνια έκαναν στάση στην Ιεράπετρα πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αφρική.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όταν ένα μεγάλο σμήνος χελιδονιών έκανε μία στάση στο κέντρο της πόλης, πριν συνεχίσει το μακρύ ταξίδι προς την Αφρική.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία , διακρίνονται εκατοντάδες χελιδόνια κατά μήκος των καλωδίων ηλεκτρισμού, σχηματίζοντας ένα «μαύρο τείχος» για αρκετά μέτρα.

Στην ανάρτησή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναφέρει:

«Μια στάση στην πόλη, πριν από το μεγάλο ταξίδι! Αυτοκίνητα, φώτα, κίνηση… κι ανάμεσά τους, ένα σμήνος χελιδόνια!

Το εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης, όπου εκατοντάδες χελιδόνια επέλεξαν την καρδιά της πόλης για μια νυχτερινή στάση πριν συνεχίσουν το (πολλών χιλιομέτρων) ταξίδι τους προς την Αφρική. Καλό ταξίδι φίλοι μας και... ραντεβού την άνοιξη!»

Δείτε το βίντεο

{https://www.facebook.com/reel/1747421579858831}