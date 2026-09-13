Η άμεση επέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πορεία του παιδιού προς τα βράχια θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία του Μονοναύτη στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα παιδί παρασύρθηκε από ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα και απομακρύνθηκε από την οριοθετημένη ζώνη κολύμβησης.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το παιδί πέρασε τη σημαδούρα που οριοθετεί τον χώρο όπου επιτρέπεται η κολύμβηση και άρχισε να παρασύρεται προς την πλευρά των βράχων.

Ο ναυαγοσώστης Λευτέρης Καρτσάκης αντιλήφθηκε άμεσα τι συνέβαινε και χωρίς να χάσει χρόνο έσπευσε προς το σημείο. Με ψυχραιμία και τις κατάλληλες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, να το απομακρύνει από την επικίνδυνη περιοχή και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι γονείς του παιδιού ευχαρίστησαν τον ναυαγοσώστη για την άμεση ανταπόκρισή του.

Η ψύχραιμη και έγκαιρη αντίδραση του ναυαγοσώστη στην παραλία του Μονοναύτη απέτρεψε τα χειρότερα και επέτρεψε στο παιδί να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά του.