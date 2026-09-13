Εάν τα exit polls επιβεβαιωθούν, οι Σοσιαλδημοκράτες θα επιστρέψουν στην κυβέρνηση, ενώ οι Μετριοπαθείς θα περάσουν στην αντιπολίτευση.

Ισχυρό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση δίνουν τα exit polls των βουλευτικών εκλογών στη Σουηδία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της Μαγδαλένα Άντερσον στην πρωθυπουργία. Την ίδια ώρα, οι Σουηδοί Δημοκράτες καταγράφουν σημαντική υποχώρηση και, σύμφωνα με το πρώτο exit poll, πέφτουν στην τρίτη θέση.

Σύμφωνα με το exit poll του δημόσιου καναλιού SVT, όπως αναφέρει ο Guardian, το μπλοκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 51,3%, έναντι 46,8% των δεξιών και κεντροδεξιών κομμάτων. Μάλιστα, το κυβερνών μπλοκ της Σουηδίας διατηρεί προβάδισμα μίας έδρας στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση, το 49,3% των ψήφων κατευθύνεται προς το μπλοκ της αντιπολίτευσης, ενώ το κυβερνών μπλοκ συγκεντρώνει 49,2%.

Η διαφορά ανέρχεται μόλις σε 0,1 ποσοστιαία μονάδα, μετατρέποντας την εκλογική αναμέτρηση σε πραγματική μάχη ψήφο με ψήφο.

Με βάση την ίδια εκτίμηση, το κεντροαριστερό μπλοκ προβλέπεται να καταλάβει 183 από τις 349 έδρες του σουηδικού κοινοβουλίου, έναντι 166 εδρών για τα κόμματα της σημερινής κυβέρνησης και τους Σουηδούς Δημοκράτες.

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Πρώτοι οι Σοσιαλδημοκράτες της Άντερσον

Οι Σοσιαλδημοκράτες αναδεικνύονται για ακόμη μία φορά σε ισχυρότερη μεμονωμένη πολιτική δύναμη στη χώρα, με ποσοστό 28,4% σύμφωνα με το exit poll.

Παρά το γεγονός ότι παραμένουν στην πρώτη θέση, το ποσοστό τους είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις εκλογές του 2022. Τότε είχαν συγκεντρώσει 30,3%, γεγονός που σημαίνει ότι η πιθανή επιστροφή τους στην κυβέρνηση δεν συνοδεύεται από ενίσχυση της εκλογικής τους δύναμης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πολιτικό παράδοξο: η παράταξη της Μαγδαλένα Άντερσον εμφανίζεται έτοιμη να επιστρέψει στην εξουσία, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το κόμμα της καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό από το 2022.

Δεύτεροι οι Μετριοπαθείς του Κρίστερσον

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Μετριοπαθείς του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, με 18,1%.

Το αποτέλεσμα, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κυβερνητική παράταξη, καθώς ο Κρίστερσον διεκδικούσε την ανανέωση της εντολής του μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς.

Η σημερινή κυβέρνηση στηρίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε μια ευρύτερη συνεργασία των Μετριοπαθών, των Χριστιανοδημοκρατών και των Φιλελευθέρων, με τους Σουηδούς Δημοκράτες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο από τη θέση του κοινοβουλευτικού συμμάχου.

Μεγάλη πτώση για τους Σουηδούς Δημοκράτες

Το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι αυτό των Σουηδών Δημοκρατών.

Το ακροδεξιό κόμμα εμφανίζεται να συγκεντρώνει 17,2%, καταγράφοντας απώλειες 3,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με το exit poll του SVT, οι Σουηδοί Δημοκράτες περνούν στην τρίτη θέση, πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Μετριοπαθείς. Στις προηγούμενες εκλογές ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Η υποχώρηση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς το κόμμα του Τζίμι Άκεσον είχε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική επιρροή στην κυβερνητική πολιτική, κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, εγκληματικότητας και ασφάλειας.

{https://x.com/EuropeElects/status/2099224208362373145}

Πώς διαμορφώνεται ο νέος συσχετισμός

Σύμφωνα με το exit poll, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Σοσιαλδημοκράτες: 28,4%

Μετριοπαθείς: 18,1%

Σουηδοί Δημοκράτες: 17,2%

Αριστερό Κόμμα: 8,0%

Κεντρώο Κόμμα: 7,5%

Πράσινο Κόμμα: 7,4%

Χριστιανοδημοκράτες: 6,1%

Φιλελεύθεροι: 5,4%

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η επόμενη κυβέρνηση, εφόσον επιβεβαιωθεί η εικόνα των exit polls, θα στηριχθεί σε ένα ευρύτερο κεντροαριστερό μπλοκ, στο οποίο συμμετέχουν οι Σοσιαλδημοκράτες, το Αριστερό Κόμμα, το Κεντρώο Κόμμα και οι Πράσινοι.

Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα της Άντερσον

Η Μαγδαλένα Άντερσον, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός πριν από την εκλογική ήττα του 2022: οι Σοσιαλδημοκράτες θα επιστρέψουν στην κυβέρνηση, ενώ οι Μετριοπαθείς θα περάσουν στην αντινοβουλευτική πλειοψηφία θα πρέπει να μετατραπεί σε λειτουργική πολιτική συνεργασία μεταξύ κομμάτων με διαφορετικές προτεραιότητες. Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να είναι κρίσιμες και, βρίσκεται πλέον σε θέση να διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία.

Εάν τα exit polls επιβεβαιωθούν, η αλλαγή θα είναι σημαντική: οι Σοσιαλδημοκράτες θα επιστρέψουν στην κυβέρνηση, ενώ οι Μετριοπαθείς θα περάσουν στην αντιπολίτευση.

Ωστόσο, η δημιουργία κυβέρνησης δεν θα είναι απλώς θέμα αριθμητικής. Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα πρέπει να μετατραπεί σε λειτουργική πολιτική συνεργασία μεταξύ κομμάτων με διαφορετικές προτεραιότητες. Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να είναι κρίσιμες και μπορεί να διαρκέσουν αρκετό διάστημα.

Παρά το σαφές προβάδισμα της αντιπολίτευσης, τα exit polls δεν αποτελούν οριστικό εκλογικό αποτέλεσμα.