Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου που έχει ημιβυθιστεί.

Μέχρι στιγμής, παραπλέοντα πλοία έχουν διασώσει 51 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για περίπου 25 αγνοούμενους, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα.

Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex.

Παράλληλα, στο σημείο σπεύδουν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα μη επανδρωμένο μέσο της Frontex, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.