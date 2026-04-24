Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Επιχείρηση για την απομάκρυνση παράνομων κατασκευών πραγματοποιήθηκε στη Γαύδο, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, κλιμακίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δικαστικού λειτουργού.

Στο πλαίσιο της δράσης, που έγινε στις 22 Απριλίου κατεδαφίστηκαν συνολικά 23 παράνομα παραπήγματα σε προστατευόμενες περιοχές του νησιού, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. H επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά ενώ καταγράφηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις από παρευρισκόμενους σύμφωνα με το zarpanews.gr

Παράλληλα, σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και συνελήφθη 47χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών, με ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, με στόχο την προστασία του φυσικού τοπίου και την αποτροπή νέων αυθαίρετων κατασκευών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0jnw96ouvl?integrationId=40599y14juihe6ly}