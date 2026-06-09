Η Πορτογαλία «χτίζει» ξανά τις παραλίες της για να αντιμετωπίσει τη διάβρωση των ακτών.

Η Πορτογαλία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης ακτών στην ιστορία της, μεταφέροντας περίπου 2,2 εκατομμύρια τόνους άμμου στην περιοχή του Αλγκάρβε, με στόχο την προστασία των παραλιών από τη συνεχιζόμενη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο επικεντρώνεται στο τμήμα της ακτογραμμής μεταξύ Κουάρτεϊρα και Γκαράο, σε μια από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της χώρας. Μέσω της τεχνητής τροφοδότησης των παραλιών, η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει το πλάτος της ξηρής παραλίας κατά περίπου 37 μέτρα κατά μέσο όρο, ενισχύοντας έτσι τη φυσική προστασία της ακτής απέναντι στα κύματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η παρέμβαση καλύπτει περίπου 6,7 χιλιόμετρα ακτογραμμής και περιλαμβάνει την τοποθέτηση 1,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου που εξορύσσεται από υποθαλάσσιες περιοχές. Η άμμος μεταφέρεται με ειδικά πλοία και διαμορφώνεται κατά μήκος της παραλίας ώστε να αποκατασταθεί το φυσικό παράκτιο προφίλ, χωρίς την κατασκευή σκληρών τεχνικών έργων, όπως κυματοθραύστες ή τσιμεντένια φράγματα.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 17,2 εκατομμύρια δολάρια. Παρότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δαπανηρή παρέμβαση, οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι αποτελεί αναγκαία επένδυση για την προστασία των κατοίκων, των τουριστικών υποδομών και των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής.

Η περιοχή του Αλγκάρβε αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονα προβλήματα διάβρωσης, τα οποία επιδεινώνονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Η στρώση άμμου λειτουργεί ως φυσικό «ανάχωμα», απορροφώντας μέρος της ενέργειας των κυμάτων και μειώνοντας την πίεση που ασκείται στους βράχους και στις παράκτιες εγκαταστάσεις.

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Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνητή τροφοδότηση των παραλιών δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Αντίθετα, προσφέρει πολύτιμο χρόνο προσαρμογής, καθώς η θάλασσα συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την ακτογραμμή. Παρόμοια έργα έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή και στο παρελθόν, με σημαντικό μέρος της άμμου να απομακρύνεται σταδιακά από τα θαλάσσια ρεύματα και τις καταιγίδες.

Η περίπτωση του Αλγκάρβε αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές παράκτιες κοινότητες παγκοσμίως: πώς μπορούν να προστατεύσουν τις ακτές τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα το φυσικό τοπίο και την οικονομική δραστηριότητα που εξαρτάται από αυτό. Η απάντηση της Πορτογαλίας είναι η ενίσχυση των φυσικών αμυνών της ακτής, με την ελπίδα ότι οι ανανεωμένες παραλίες θα συνεχίσουν να προστατεύουν ανθρώπους, υποδομές και οικοσυστήματα τα επόμενα χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος .