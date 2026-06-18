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Λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ, από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026, λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), στο τμήμα Λειανοκλάδι - Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης των υποδομών στη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias και κρίνονται απαραίτητα για την πρόοδο και ολοκλήρωση των σχετικών έργων.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train θα διαθέσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Λειανοκλάδι - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.

Ειδικότερα:

Δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη (IC50 και IC56)

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Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν το προγραμματισμένο δρομολόγιό τους έως το Λειανοκλάδι. Από εκεί οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία της Hellenic Train με προορισμό:

* Θεσσαλονίκη (απευθείας)

* Πλατύ (απευθείας)

* Κατερίνη (απευθείας)

* Παλαιοφάρσαλο - Λάρισα

Παράλληλα, θα δρομολογείται λεωφορείο με αφετηρία τον Παλαιοφάρσαλο, το οποίο θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Λάρισα, Κατερίνη και Πλατύ, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι αναχωρήσεις από τον Παλαιοφάρσαλο θα πραγματοποιούνται στις 10:00 και 21:00.

Δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Αθήνα (IC51 και IC57)

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται αρχικά με λεωφορεία της Hellenic Train από τη Θεσσαλονίκη, και τους ενδιάμεσους σταθμούς, προς το Λειανοκλάδι, από όπου θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την Αθήνα με μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχία.

Θα δρομολογούνται λεωφορεία:

* Θεσσαλονίκη - Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 5:55 και 16:49.

* Πλατύ - Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 6:20 και 17:14.

* Κατερίνη - Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 6:43 και 17:37.

* Λάρισα - Παλαιοφάρσαλος - Λειανοκλάδι, με ώρα αναχώρησης 7:26 και 18:20.

Επιπλέον, θα δρομολογείται λεωφορείο που θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Θεσσαλονίκη - Πλατύ - Κατερίνη - Λάρισα - Παλαιοφάρσαλος, με τελικό προορισμό το Λειανοκλάδι. Οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται στις 05:55 και 16:49.

Τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα θα εκτελούνται κανονικά.

Η Hellenic Train θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των έργων και συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις των δρομολογίων μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης της εταιρείας πριν από το ταξίδι τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.