Μήνυμα ανοχής της καταστρατήγησης της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων συνιστά η παραδοχή του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη πως δεν πρόκειται να διαγραφούν από τη ΝΔ οι 4 καταδικασθέντες για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

Στη γραμμή που είχε χαράξει εδώ και δέκα ημέρες ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, κ. Γεωργιάδης μετά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και των τριών άλλων κατηγορουμένων, ο πορτ παρόλ του Μεγάρου Μαξίμου επιχείρησε να υποβαθμίσει την ποινική απαξία των αδικημάτων που διαπράχθηκαν, σημειώνοντας πως «σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός mail».

«Διαχωρίζω το ποινικό σκέλος από το πολιτικό κι άλλωστε ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο δεν μπορει να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι, επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους» σημείωσε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά.

Η τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ιδιαίτερη σημασία στο δρόμο για τις εκλογές που θα γίνουν σε κάποιους μήνες, καθώς και για τις πρακτικές που δύναται να ακολουθήσουν τόσο η ΝΔ (με την εμπλοκή της Majoritas υπέρ της ΝΔ στις εκλογές του 2019 ακόμα να μην έχει απαντηθεί επαρκώς), όσο και τα υπόλοιπα κόμματα και υποψήφιοι «πατώντας» πάνω στην επίσημη κυβερνητική γραμμή πως δεν χάθηκε και ο κόσμος αν παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων.

Ίσως μία λύση βέβαια θα ήταν να καταργηθεί η κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, αφού πρόκειται απλά για αποστολή κάποιων e-mail…

Ν.Α.