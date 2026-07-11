Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν περιορίσει το μέτωπο εντός των εγκαταστάσεων.

Ολονύχτια μάχη, η οποία συνεχίζεται και το πρωί του Σαββάτου, δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να τιθασεύσουν την πυρκαγιά που κατακαίει εύφλεκτα υλικά στους χώρους επιχείρησης ανακύκλωσης έξω από το Ομορφοχώρι Λάρισας…

Στο σημείο το πρωί του Σαββάτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 υδροφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ομορφοχώρι Λάρισας

Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο εντός του χώρου της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το σημείο, οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε μεγάλες ποσότητες ελαστικών, ενώ η απουσία ισχυρών ανέμων διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ο πυκνός καπνός εξακολουθεί να κινείται προς τα βόρεια, με κατεύθυνση προς τη Λάρισα.

Δεν υπάρχει άμεση απειλή για τον οικισμό

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από τις εγκαταστάσεις όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λάρισα, καθώς και ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς και τη Λαμία.

Στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο εμπρησμού

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, μετά τις αναφορές που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

Συγγενικά πρόσωπα υποστηρίζουν ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια, ενώ ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς διέμεναν σε οικίσκο εντός του χώρου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς η διερεύνηση των αιτίων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

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