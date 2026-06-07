Η στάση του Ελληνικού Δημοσίου και η ενδιαφέρουσα εισαγγελική στάση στη δίκη για τα Τέμπη.

Μετά έναν ολόκληρο μήνα διακοπής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο κτίριο στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, που δικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών επέστρεψε αποφασισμένο να συνεδριάζει ολόκληρο το καλοκαίρι. Ή για την ακρίβεια, σχεδόν ολόκληρο. Η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 28 Ιουλίου. Θα διακόψει τον Αύγουστο για να επανέλθει τον Σεπτέμβριο.

Το ερώτημα για το πότε θα ορκιστεί ο πρώτος μάρτυρας παραμένει δύσκολα προβλέψιμο. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις τους όλοι οι δικηγόροι - πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης - επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη των κατηγοριών. Η τελευταία συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Ιουλίου διακόπηκε στην τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου. Η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου θα συνεχιστεί στις 9 Ιουνίου με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της κ. Κωνσταντοπούλου και των νομικών παραστατών συγγενών θυμάτων και επιζώντων που δεν το έπραξαν. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν πάντα επί της εισαγγελικής πρότασης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Θα ακολουθήσουn ενστάσεις επί του κατηγορητηρίου. Συνεπώς, δύο είναι οι κυρίαρχες προβλέψεις: όλα να πάνε καλά και ο πρώτος μάρτυρας να ορκιστεί προς το τέλος Ιουλίου και η δεύτερη ο πρώτος μάρτυρας να ορκιστεί στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει και μία τρίτη εκτίμηση, αυτή που «λέει» ότι οι δύο προαναφερόμενες είναι εξαιρετικά… αισιόδοξες.

Οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν στην δίκη, η οποία έχει συγκεντρώσει μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον θα είναι δύο υπάλληλοι της Αυτοκινητόδρομος «ΑΙΓΑΙΟ» και θα συνεχίσουν οι δύο αστυνομικοί του Α.Τ. Τεμπών, που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του δυστυχήματος.

Όλο τον Ιούνιο το δικαστήριο θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου. Τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου ορίστηκαν τρεις συνεδριάσεις, από Δευτέρα έως Τετάρτη και τις δύο τελευταίες εβδομάδες κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Το Ελληνικό δημόσιο

Στις τελευταίες συνεδριάσεις οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την δήλωση στήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου. Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους τρεις σταθμάρχες και τον πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα. Άπαντες βαρύνονται και με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Στην τοποθέτηση της η επικεφαλής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Λάρισα κ. Βάια Παπακωνσταντίνου εξήγησε ότι το δημόσιο θεωρεί ότι «οι τέσσερις υπάλληλοι του ΟΣΕ είναι στο βασικό πυρήνα του εγκλήματος». Η παράσταση του ελληνικού δημοσίου χαρακτηρίστηκε εξαρχής από νομικούς κύκλους ως «υποκριτική». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων χαρακτηρίστηκε επίσης «προσχηματική», «αβάσιμη» και «πρόχειρη». Ο βασικός λόγος που επικαλέστηκαν οι δικηγόροι, κυρίως των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων δεν είναι ότι αιφνιδιαστικά το δημόσιο αποφάσισε να υποστηρίξει την κατηγορία, χωρίς να διαρρεύσει οτιδήποτε από το περιεχόμενο της παράστασης. Δεν είναι ούτε καν ότι στην δίκη για τους Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το ελληνικό δημόσιο διά των νομικών του συμβούλων αποφάσισε να υπερασπιστεί τους κατηγορούμενους της υπόθεσης, ενώ στη μεγάλη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να δηλώσει ότι στηρίζει την κατηγορία.

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Ο βασικός λόγος για την απόρριψη της παράστασης έτσι όπως αυτός εκφράστηκε από τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής είναι ότι το ίδιο το δημόσιο δεν φρόντισε να ολοκληρώσει τα έργα που θα διασφάλιζαν την ομαλή κυκλοφορία των τρένων και του σιδηροδρόμου εν γένει (φωτεινοί σηματοδότες, αυτόματη πέδηση, επικοινωνία σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τηλεδιοίκηση), οπότε φτάσαμε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό 180 επιβατών. Οι 36 κατηγορούμενοι είναι ανώτεροι υπάλληλοι του ΟΣΕ (βασικός μέτοχος του Οργανισμού είναι το δημόσιο) καθώς και υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Σε ποιόν ανήκει το τροχαίο υλικό;

Απορριπτική επί της παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, στη λογική ότι δεν υπέστη άμεση υλική ζημία το δημόσιο, παρά μόνο ο ΟΣΕ, ως ο αποκλειστικός κύριος της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας. Εν ολίγοις αυτό που είπε η Εισαγγελέας είναι ότι κάτοχος του τροχαίου υλικού του δυστυχήματος είναι ο ΟΣΕ.

Σε ποιόν ανήκει όμως το τροχαίο υλικό; Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο 3 χρόνια και 4 μήνες μετά το δυστύχημα. Η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ζήτησε χρόνο στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προκειμένου να βρει τον κάτοχο και να τον γνωστοποιήσει στη δίκη.

Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας είναι αυτή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας γενικά, από συγγενείς θυμάτων και από επιζώντες και επιζώσες, για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που βαραίνει 3 κατηγορούμενους (τα δύο μέλη της επιτροπής που ενέκριναν την μετάταξη του σταθμάρχη κόντρα στο νόμο και το όριο ηλικίας που θέτει και στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, ο οποίος βαρύνεται και με κακούργημα). Είναι το σημείο της πρότασης στο οποίο εξέφρασαν όλοι οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής τις αντιρρήσεις τους.

Επίσης η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των παραστάσεων υποστήριξης των κατηγοριών από την πλευρά του σωματείου των μηχανοδηγών, ενώ πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων, καθώς πρόκειται για ζήτημα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.