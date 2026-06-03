Το Debate House διοργανώνει ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την κυβερνητική πολιτική μετά τα Τέμπη.

Το Debate House διοργανώνει την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, ένα από τα σημαντικότερα δημόσια debates του μέχρι σήμερα, με θέμα: «Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Είναι σε σωστή κατεύθυνση η πολιτική της Κυβέρνησης;».

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το Debate House ανοίγει το μικρόφωνο για ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί βαθιά την ελληνική κοινωνία: την ασφάλεια των μεταφορών, το μέλλον των ελληνικών σιδηροδρόμων, τις θεσμικές ευθύνες, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει και τις παθογένειες που παραμένουν.

Στο debate θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και ο Νίκος Παππάς, Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Η συζήτηση θα εστιάσει στο κατά πόσο η πολιτική της Κυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και στις πολιτικές και θεσμικές απαντήσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ιδιαίτερο στοιχείο της εκδήλωσης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του κοινού. Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι που θα παρευρεθούν θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις προς τους δύο συμμετέχοντες, δίνοντας στη συζήτηση έναν ανοιχτό, διαδραστικό και ουσιαστικά δημοκρατικό χαρακτήρα.

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Στόχος του Debate House είναι η πολιτική αντιπαράθεση να μην περιοριστεί σε έναν διάλογο μεταξύ των ομιλητών, αλλά να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο δημόσιας λογοδοσίας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, να ακούσουν απαντήσεις και να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή πραγματοποιείται δωρεάν με προεγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Debate House: www.debatehouse.gr.