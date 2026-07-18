Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακολούθησε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων. Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά) :

Γκαρά Αναστασία - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

Δούρου Ρένα - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Λαμπρίδης Χρήστος - Πολιτικός Σχεδιασμός

Μελίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Τύπου

Μπουλέκος Γιάννης - Πολιτικός Σχεδιασμός

Παναγιωτόπουλος Γιώργος - Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας

Παππάς Νίκος - Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

Πολάκης Παύλος - Στρατηγικός Σχεδιασμός

Χατζησάββας Μάρκος - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

Συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ

Σημειώνεται ότι σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Σε δήλωσή του μετά την εκλογή του ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

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Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη.

Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

Στο κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπή αναφέρεται: «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές. Παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του προγράμματος και των συλλογικών διαδικασιών».