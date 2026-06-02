Την αποδοχή των δηλώσεων παράστασης για υποστήριξη κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και την απόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η Εισαγγελέας έδρας της δίκης των Τεμπών.

Δεκτές πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να γίνουν οι παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών θυμάτων από τα Τεμπη, επιζώντων και των δικηγορικών συλλόγων.

Πρότεινε ωστόσο την απόρριψη των παραστάσεων του σωματείου των μηχανοδηγων και του ελληνικού δημοσίου. Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η Εισαγγελέας υποστήριξε ότι δεν είχαν άμεση ζημία.

Στο μεταξύ ως φαίνεται μειώνεται με την πρόοδο της δίκης ο αριθμός των κατηγορουμένων ,που παραβρίσκονται στην αίθουσα. Στη σημερινή συνεδρίαση μόλις 3 εκ των 36 συνολικά κατηγορουμένων, είναι παρόντες.

Οι υπόλοιποι εκπροσωπούνται δια των συνηγόρων τους.

Μετά την πρόταση της εισαγγελέως τοποθετούνται οι υποστηρίζοντες την κατηγορία δικηγόροι. Αξιοσημείωτο το αίτημα του κ. Καλογήρου, νομικού παραστάτη της οικογένειας Βλάχου (γονείς και αδερφός του Βάιου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα), ο οποίος ζήτησε να συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων υπό τον φόβο της παραγραφής των πλημμελημάτων. Να σημειωθεί ότι για πλημμελήματα κατηγορούνται τα δύο στελέχη της Hellenic Train.