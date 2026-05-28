Οι Κινέζοι δικαστικοί λειτουργοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δίκη υπόθεσης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ελληνική ποινική δίκη παρακολούθησαν στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έξι ανώτατοι δικαστές από την Κίνα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης και ανταλλαγής εμπειριών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Οι Κινέζοι δικαστικοί λειτουργοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με τη βοήθεια διερμηνέα, στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, μία ποινική δίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τους γεννήθηκαν μάλιστα πολλές απορίες γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών δικαστηρίων. Έθεσαν τις ερωτήσεις τους στους Έλληνες συναδέλφους τους οι οποίοι τους εξήγησαν πως απονέμεται η Δικαιοσύνη στη χώρα μας.

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από την Κίνα έγιναν δεκτοί από την προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας Σοφία Λιγνού και το μέλος της διοίκησης του Δικαστηρίου Κώστα Σαργιώτη, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα ,αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος από την εισαγγελέα Εφετών Ολυμπία Κλειτσάκη και τον εφέτη Αλκιβιάδη Φερεσίδη.

Στη συνέχεια αποχώρησαν για το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου ξεναγήθηκαν ενώ τις προηγούμενες ημέρες η αντιπροσωπεία των Κινέζων είχαν επισκεφθεί τη Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη και το Εφετείο Πειραιά.