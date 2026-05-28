Η Xiaomi αποκάλυψε σήμερα τις τελευταίες προσθήκες στη σειρά T, με την ολοκαίνουργια σειρά Xiaomi 17T, η οποία περιλαμβάνει τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro. Συνδυάζοντας προηγμένη κάμερα τηλεφακού Leica 5x, οθόνη προστασίας ματιών και μπαταρία εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, η σειρά Xiaomi 17T έρχεται ως μία ναυαρχίδα φωτογραφίας, ενσωματωμένη σε έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Εισάγοντας για πρώτη φορά δύο μεγέθη στη σειρά T, η νέα γκάμα είναι έτοιμη να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία, σχεδιασμένη για τους σύγχρονους χρήστες.

Μετατρέψτε τις στιγμές σε ζωντανές ιστορίες με το Telephoto Master και το Leica Live Moment

Συνδυάζοντας τους φακούς της Leica με την τεχνολογία αιχμής της Xiaomi στην απεικόνιση, η σειρά Xiaomi 17T διαθέτει σύστημα τριπλής κάμερας με επικεφαλής μια κύρια κάμερα 50MP, σχεδιασμένη να απαθανατίζει πεντακάθαρες εικόνες. Στο εσωτερικό βρίσκεται ένας εξαιρετικά μεγάλος αισθητήρας 1/1,31 ιντσών στο Xiaomi 17T Pro και ένας αισθητήρας 1/1,55 ιντσών στο Xiaomi 17T. Και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν τον οπτικό σχεδιασμό Leica UltraPure με υβριδική δομή φακού Leica Summilux 1G + 6P, φημισμένη για την απόδοση λεπτομερειών με εξαιρετική ευκρίνεια. Το μεγάλο διάφραγμα σε όλη τη σειρά προσφέρει ανώτερο δυναμικό εύρος και βάθος πεδίου.

Για πρώτη φορά, η σειρά Xiaomi 17T φέρνει την κάμερα τηλεφακού Leica 5x και στα δύο μοντέλα της σειράς, επαναπροσδιορίζοντας την ευελιξία σε όλη τη γκάμα. Προσφέρει εικόνες 50MP με OIS (σύστημα οπτικού σταθεροποιητή) και εξαιρετικό εύρος, από περίπλοκες λεπτομέρειες που αποτυπώνονται μέσω macro φωτογραφίας στα 30 εκατοστά έως οπτικό ζουμ 10x και AI Ultra Zoom έως 120x. Αυτό επιτρέπει απρόσκοπτες λήψεις από κοντά και μακριά, δίνοντας στους δημιουργούς ευελιξία σε όλα τα εστιακά μήκη. Πέρα από τη φωτογραφία, το σύστημα τηλεφακού βελτιώνει επίσης τη λήψη βίντεο, ιδιαίτερα στο Xiaomi 17T Pro, το οποίο εισάγει την πρώτη κινηματογραφική καταγραφή 4K 60fps σε smartphone της σειράς Xiaomi, προσφέροντας φυσικό bokeh φόντου για μια πιο καθηλωτική οπτική εμπειρία.

Εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία Stage, βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοση σε περίπλοκες συνθήκες φωτισμού τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι οι συναυλίες, οι παραστάσεις και άλλες σκηνές αποτυπώνονται με σαφήνεια.

Προχωρώντας πέρα από την παραδοσιακή στατική φωτογραφία, η σειρά Xiaomi 17T παρουσιάζει το Leica Live Moment, αποτυπώνοντας όχι μόνο την καθοριστική στιγμή, αλλά και την κίνηση και το συναίσθημα που οδηγούν σε αυτήν. Το Leica Live Moment διατηρεί τις κινήσεις και τις φευγαλέες εκφράσεις, προσθέτοντας μεγαλύτερο βάθος και πλαίσιο στις καθημερινές σκηνές. Υποστηριζόμενο σε όλα τα εστιακά μήκη της πίσω κάμερας, το Leica Live Moment προσφέρει δυναμική απεικόνιση, εμποτισμένη με τη χαρακτηριστική αισθητική της Leica, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό οπτικό στυλ σε όλες τις προοπτικές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο εκφραστική, γεμάτη αποχρώσεις αφήγηση πέρα από ένα απλό κάδρο, αποτυπώνοντας συναίσθημα και ιστορία σε κάθε λήψη.

Το Leica Live Portrait επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα στη λειτουργία Portrait, προσθέτοντας ένα φυσικό εφέ bokeh που ενισχύει τον διαχωρισμό του θέματος, διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητα της κίνησης. Νέας σχεδίασης αποκλειστικά υδατογραφήματα (watermarks) Leica είναι διαθέσιμα για τις λήψεις Leica Live Moment, ενώ πολλαπλές στιγμές μπορούν να συνδυαστούν σε κολλάζ έτοιμα για κοινοποίηση σε κοινωνικές πλατφόρμες.

Η ζωντανή κινηματογράφηση (Live cinematography), αποκλειστική για το Xiaomi 17T Pro, φέρνει περαιτέρω δημιουργικές επιλογές με Ultra-HD Live Moment σε 4K, καθώς και απρόσκοπτα εφέ ζουμ μέσω του Freestyle ή του Portrait Live cinematography.¹

