Συνδυάζει βασικές λειτουργίες με γρήγορη απόδοση για συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία όλη την ημέρα, σε προσιτή τιμή.

Η Xiaomi παρουσίασε το REDMI A7 Pro, το πρώτο μοντέλο Pro της σειράς REDMI A, εισάγοντας μια σειρά πρακτικών λειτουργιών, σχεδιασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε χρήστη. Με εντυπωσιακή οθόνη 6,9 ιντσών, τεράστια μπαταρία 6000 mAh με μεγάλη διάρκεια ζωής και με την πρώτη εμφάνιση του Xiaomi HyperOS 3 στη σειρά REDMI A,¹ το REDMI A7 Pro συνδυάζει βασικές λειτουργίες με γρήγορη απόδοση για συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία όλη την ημέρα, σε προσιτή τιμή.

Η μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών του REDMI A7 Pro εξασφαλίζει βελτιωμένη εμπειρία προβολής, είτε περιηγείστε στα κοινωνικά δίκτυα είτε παρακολουθείτε βίντεο, είτε αναζητάτε περιεχόμενο. Με μέγιστη φωτεινότητα έως 800 nits και ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz,² η συσκευή προσφέρει καθαρή εικόνα ακόμη και σε συνθήκες έντονου εξωτερικού φωτισμού και απρόσκοπτη λειτουργία για ομαλή αλληλεπίδραση. Με την τεχνολογία Wet Touch 2.0, το REDMI A7 Pro διατηρεί γρήγορη απόκριση ακριβείας ακόμα και όταν τα δάχτυλα είναι υγρά, λιπαρά ή σαπουνισμένα. Σε συνδυασμό με τις τριπλές πιστοποιήσεις TÜV Rheinland για την άνεση των ματιών και τη ρύθμιση φωτεινότητας DC, η οθόνη εξασφαλίζει άνετη και καθηλωτική προβολή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ως συμπλήρωμα στην καθηλωτική οθόνη του, το REDMI A7 Pro διαθέτει μια τεράστια μπαταρία 6000 mAh,³ που προσφέρει εμπειρία χωρίς ανησυχίες για πάνω από δύο ημέρες χρήσης με μία μόνο φόρτιση.⁴ Παρέχει έτσι, έως και 49 ώρες κλήσεων, 35 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή 77 ώρες μουσικής⁵ — καθιστώντας το τον τέλειο σύντροφο για μακρινά ταξίδια, μαραθώνιες παρακολουθήσεις σειρών και ασταμάτητες λίστες αναπαραγωγής. Σχεδιασμένη για μακροχρόνια αντοχή, η συσκευή διαθέτει μπαταρία μακράς διάρκειας, διατηρώντας το 80% υγείας μπαταρίας μετά τους 1000 κύκλους φόρτισης,⁶ εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη ισχύ με την πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά στην απόδοση, το REDMI A7 Pro τροφοδοτείται από έναν ισχυρό οκταπύρηνο επεξεργαστή και προσφέρει αποθήκευση υψηλής ταχύτητας UFS 2.2, για ομαλή και αποδοτική διαχείριση των καθημερινών εργασιών. Με υποστήριξη για επέκταση μνήμης RAM έως 8 GB,⁷ η συσκευή βελτιώνει περαιτέρω την ανταπόκριση, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε κάθε συνθήκη.

Επιπλέον, το REDMI A7 Pro σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Xiaomi HyperOS στη σειρά REDMI A, με τη νέα Xiaomi HyperOS 3. Με αυτήν την αναβάθμιση, οι χρήστες επωφελούνται από έξυπνη βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και αυξημένης αντίληψης αλληλεπιδράσεις αναζήτησης μέσω του Google Gemini⁸ και του Circle to Search with Google⁹. Το Xiaomi HyperIsland καθιστά το multitasking πιο ομαλό και αποδοτικό,¹⁰ ενώ το Xiaomi Interconnectivity επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ συσκευών Xiaomi,¹¹ παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Όσον αφορά στη λήψη φωτογραφιών, το REDMI A7 Pro προσφέρει ευέλικτη εμπειρία φωτογραφίας με διπλή κάμερα 13 MP με AI¹² και έναν μεγαλύτερο αισθητήρα που αυξάνει την πρόσληψη φωτός κατά 13% για φωτεινότερες και καθαρότερες λήψεις¹³. Με το HDR+, αποδίδει ζωντανές, ισορροπημένες φωτογραφίες σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Η μπροστινή κάμερα 8 MP, με ενσωματωμένες beautify λειτουργίες, προσφέρει φυσικές selfie, ενώ η νυχτερινή λειτουργία τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω κάμερα εξασφαλίζει λεπτομερείς λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού — ιδανικές για βραδινές εξόδους και φώτα της πόλης. Για δημιουργική επεξεργασία, το REDMI A7 Pro διαθέτει το AI Sky, το οποίο βελτιώνει εύκολα τον ουρανό στις εικόνες σας, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η λειτουργία εγγράφων μετατρέπει την κάμερα σε φορητό σαρωτή, επιτρέποντας την εύκολη, εν κινήσει, ψηφιοποίηση αποδείξεων, σημειώσεων ή εγγράφων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με λεπτό σώμα 8,15 mm για άνετη λαβή,⁵ το REDMI A7 Pro διαθέτει έναν εκλεπτυσμένο πρισματικό δακτύλιο φακού και τέσσερις επιλογές χρωμάτων, εμπνευσμένες από τη φύση: Black, Mist Blue, Palm Green και Sunset Orange¹⁴. Σχεδιασμένο για καθημερινή πρακτικότητα, διαθέτει επίσης μια σειρά από ευέλικτες λειτουργίες, όπως αύξηση έντασης ήχου κατά 200%,¹⁵ υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα στο πλάι και NFC,¹⁶ προσφέροντας βελτιωμένη ευκολία για καθημερινή χρήση.

Διαθεσιμότητα

Το REDMI A7 Pro κυκλοφορεί σε έκδοση 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο σε τρία χρώματα: Black, Blue και Green, με προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης στα 129,90 ευρώ.

Επίσης, ισχύει ειδική προσφορά early bird όπου με κάθε αγορά του REDMI A7 Pro δίνεται δώρο και ένα Xiaomi Tag. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 25 Μαΐου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.