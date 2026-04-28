Η φετινή άνοιξη έφτασε με κέφι και η Xiaomi κάνει τη διαφορά με ειδικές τιμές σε όλα τα αγαπημένα προϊόντα, όπως smartphones, tablets, ηλεκτρικές σκούπες, wearables και air conditioners.

Ανακαλύψτε τώρα τις ανοιξιάτικες προσφορές Xiaomi, που είναι διαθέσιμες έως και 3 Μαΐου.

Smartphones

Οι όμορφες ανοιξιάτικες εικόνες χρειάζονται το κατάλληλο εργαλείο για να τις απαθανατίσουμε. Χάρη στο Xiaomi 17 Ultra οι χρήστες μπορούν να δουν τον κόσμο μέσα από τον εξαιρετικό φακό του, συνδυάζοντας ταυτόχρονα κορυφαία απόδοση, μεγάλη 6,9″ οθόνη και εντυπωσιακή φωτογραφία με Leica-tuned κάμερα για λήψεις που ξεχωρίζουν. Με εστιακή απόσταση 75–100 mm και τριπλό σύστημα φακών, το νέο σύστημα μηχανικού οπτικού ζουμ προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας χωρίς να απαιτείται ψηφιακή παρέμβαση. Υποστηρίζοντας ζουμ οπτικής ποιότητας έως 400 mm, η συσκευή επιτυγχάνει κορυφαίες επιδόσεις τηλεφακού στην κατηγορία του.

Με κάθε αγορά ενός Xiaomi 17 Ultra, δίνεται δωρεάν το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit που μετατρέπει τη συσκευή σε μια πραγματική φωτογραφική μηχανή.

Όσοι αναζητούν ένα κινητό που να συνδυάζει κορυφαία απόδοση με Snapdragon 8 Elite Gen 5 και μεγάλη μπαταρία 6330mAh για απροβλημάτιστη χρήση όλη μέρα, θα απολαύσουν το υπέροχο Xiaomi 17 σε ειδική, ανοιξιάτικη τιμή. Με οθόνη 6,3,″ σύστημα τριπλής κάμερας 50 MP και Leica-tuned φακούς “ζωντανεύει” κάθε στιγμή του χρήστη με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και χρώμα.

Επίσης, με κάθε αγορά Xiaomi 17, δίνεται δωρεάν και το Xiaomi Watch S4 41mm, για πλήρη παρακολούθηση και με έξυπνες λειτουργίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και ευχάριστη.

Την ίδια στιγμή, σε ειδική, ανοιξιάτικη, προσφορά βρίσκεται και η πολυαγαπημένη σειρά REDMI Note 15 με το εξαιρετικό, REDMI Note 15 Pro+ 5G με την τιτάνια ανθεκτικότητα, μεγάλη αυτονομία και σχεδιασμό για ομαλή απόκριση στην καθημερινή χρήση, στο multitasking και στο gaming.

Tablets

Οι προσφορές επεκτείνονται και στα αγαπημένα tablet της Xiaomi, όπως με τη σειρά Xiaomi Pad 8, τα πιο ισχυρά και λεπτά tablet που έχει λανσάρει ποτέ η Εταιρεία στη διεθνή αγορά. Σχεδιασμένη τόσο για επαγγελματίες όσο και για καθημερινούς χρήστες, η νέα αυτή σειρά συνδυάζει κορυφαία απόδοση με κομψή φορητότητα, καθιστώντας την ιδανική σύντροφο για παραγωγικότητα εν κινήσει. Η σειρά Xiaomi Pad 8 διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη 11,2 ιντσών 3,2K, με φωτεινότητα έως 800 nits και ομαλή ανανέωση 144Hz. Είτε εργάζεστε, είτε επεξεργάζεστε φωτογραφίες ή παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας σειρές, κάθε λεπτομέρεια ζωντανεύει με εκπληκτική ευκρίνεια και ομαλότητα. H σειρά αποτελείται από το Xiaomi Pad 8 Pro και το Xiaomi Pad 8, τα οποία κυκλοφορούν με δώρο το Xiaomi Focus Pen Pro.

Wearables

Ξεκινάμε με το Xiaomi Watch S4 41mm, με την καθαρή και ζωντανή εικόνα χάρη στη μεγάλη AMOLED οθόνη 1,32’’, ανάλυση 466x466 και ρυθμό ανανέωσης 60Hz. Ο λεπτός σχεδιασμός 41mm κάνει το αγαπημένο smartwatch της Xiaomi, άνετο για καθημερινή χρήση και αθλητικές δραστηριότητες. Με με πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες και δυνατότητα καταγραφής vlog, το smartwatch γίνεται ιδανικός προσωπικός σύμβουλος γυμναστικής. Θα το βρείτε σε ειδική τιμή, σε όλα τα καταστήματα Xiaomi και στο mistore-greece.gr

Εναλλακτικά, για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό, το Redmi Watch 5 είναι ο ιδανικός σύντροφος για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη 2.07", προσφέρει ευκρινή προβολή των δεδομένων, ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Η μεγάλη αυτονομία 24 ημερών σημαίνει χρήση χωρίς άγχος για φόρτιση, ενώ οι πολλαπλές λειτουργίες άθλησης και παρακολούθησης υγείας καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ηλεκτρικές σκούπες

Ένα όμορφο, ανοιξιάτικο σπίτι χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Η Xiaomi έχει λύσεις για κάθε προτίμηση και ανάγκη , ξεκινώντας με τη Xiaomi Robot Vacuum 5 που παρέχει 20000Pa ισχύ αναρρόφησης και dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar στο λεπτό σώμα της. Διαθέτει επίσης S-CrossTM dual-line structured light για αποφυγή εμποδίων, ανιχνεύοντας αντικείμενα με ακρίβεια για την αποφυγή συγκρούσεων και ακολουθώντας παράλληλα αποτελεσματικές διαδρομές καθαρισμού. Η βάση της υποστηρίζει προσαρμόσιμες θερμοκρασίες νερού, αυτοκαθαριζόμενους δίσκους και στέγνωμα με ζεστό αέρα εντός δύο ωρών, καθιστώντας ιδιαίτερα απλή την καθημερινή της συντήρηση και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητο καθαρισμό.

Παράλληλα, υπάρχει και η Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max, που διαθέτει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης μέχρι και 180W, αυξάνοντας συνεπώς την αποδοτικότητα της κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Κυκλοφορεί με 4+1 αξεσουάρ για αποτελεσματικότητα σε διάφορες συνθήκες, όπως ηλεκτρική ράβδο βούρτσας δαπέδου με φακό για σχολαστικό καθαρισμό σε όλο το σπίτι, καθώς και αποκλειστική βούρτσα για κατοικίδια, που ξεμπλέκει τις τρίχες και καθαρίζει σε βάθος τη γούνα των τετράποδων φίλων μας.

Την ίδια στιγμή, η Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite με την ισχυρή κυκλωνική αναρρόφηση καλύπτει όλες τις ανάγκες για τον καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού.

Smart Home

Πλέον ήρθε ο ανοιξιάτικος καιρός, πλησιάζει και το ελληνικό καλοκαίρι, που σημαίνει ότι η επιλογή Mijia είναι αυτό που ψάχνει ο κάθε καταναλωτής. Αξιοποιώντας τη λειτουργία Mijia AI Energy Saving, τα έξυπνα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9.000Btu και Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12.000Btu, προσαρμόζουν δυναμικά την απόδοσή τους ανάλογα με τις πραγματικές αλλαγές του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση έως και 27% σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις.

Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να θυσιάζει την απαραίτητη άνεση, η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco προσφέρει έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας, με γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και γρήγορη θέρμανση σε 60 δευτερόλεπτα. Οι διάτρητες εσωτερικές περσίδες και τα 14 κινούμενα πτερύγια προσφέρουν απαλή ροή αέρα που αποτρέπει την άμεση εκτόξευση, ενώ η λειτουργία Turbo επιταχύνει τη λειτουργία του ανεμιστήρα για να εξασφαλίσει σταθερή ψύξη και θέρμανση. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xiaomi Home. Η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις ελέγχου, την κατάσταση του φίλτρου και τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και προσαρμοσμένα προφίλ νυχτερινής λειτουργίας για βέλτιστη άνεση ύπνου.

Για την έξυπνη κουζίνα, την γρήγορα παρασκευή υγιεινών γευμάτων το Xiaomi Air Fryer 6.5L προσφέρει εύκολο και απολαυστικό μαγείρεμα ώστε όλη η οικογένεια να μπορεί να απολαύσει τον ανοιξιάτικο καιρό. Με έξυπνο 360° ζεστό αέρα για ομοιόμορφα αποτελέσματα και για γευστικές συνταγές με λιγότερα λιπαρά. Η υψηλή ισχύς των 1.700W αυξάνει την αποδοτικότητα μαγειρέματος έως και 51%, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη θέρμανση και τη βελτιωμένη ροή αέρα. Το εύρος θερμοκρασιών από 40 έως 210°C επιτρέπει την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών μαγειρέματος, από ήπια προθέρμανση έως έντονο ψήσιμο.

Τέλος, για τις στιγμές διασκέδασης, χαλάρωσης και ηρεμίας οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν την Xiaomi TV A Pro 50'' (2026) σε ανοιξιάτικη τιμή. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω HDMI χάρη στην τεχνολογία DLG (Dual Line Gate), σε συνδυασμό με τη λειτουργία Game Boost για πιο ομαλή, καθαρή κίνηση και gameplay με χαμηλό latency, η έξυπνη τηλεόραση της Xiaomi είναι τέλεια για κάθε στιγμή gaming.

Η απόδοση του ήχου της είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς διαθέτει δύο ηχεία 10W και τεχνολογία Xiaomi Sound, υποστηρίζοντας Dolby Audio, DTS-X και DTS Virtual:X για μια συναρπαστική, κινηματογραφική εμπειρία.

Τέλος, μεταξύ των ανοιξιάτικων προσφορών, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i με Fast IPS πάνελ 27 ιντσών, ανάλυση 2K (2560 x 1440) και ρυθμό ανανέωσης 180Hz και χρόνο απόκρισης 1ms, o οποίος βοηθά στη μείωση του θαμπώματος κίνησης και των ghosting, καθιστώντας την οθόνη κατάλληλη για όλα τα παιχνίδια δράσης. Η οθόνη χρησιμοποιεί την τεχνολογία MiniLED με 1152 ελεγχόμενες ζώνες, παρέχοντας φωτεινότητα έως 1000 nits. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδίδει βαθύ μαύρο και ζωντανά χρώματα. Διαθέτει HDR1000 και τεχνολογία FreeSync ώστε να αποτρέψει το Tearing της οθόνης για μια πιο ομαλή εμπειρία παιχνιδιού.

Έξυπνη μετακίνηση

Η Άνοιξη είναι, επίσης, ευκαιρία για ωραίες βόλτες με το Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen, το οποίο διαθέτει horseback σχεδιασμό, σε συνδυασμό με πλαίσιο από ανθρακούχο ατσάλι υψηλής αντοχής που υποστηρίζει μέγιστο φορτίο 100 κιλών.







Αναλυτικά οι ανοιξιάτικες προσφορές της Xiaomi

Smartphone & Tablets

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 3 ΜαΪου ή μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι ανοιξιάτικες προσφορές είναι διαθέσιμες σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.