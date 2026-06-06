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Για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως και τις 30 Ιουνίου 2026, όλη η γκάμα Nissan διατίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, κάνοντας το φετινό καλοκαίρι την ιδανική στιγμή για την απόκτηση του αγαπημένου σας μοντέλου.

Η Nissan υποδέχεται το καλοκαίρι με το νέο πρόγραμμα Nissan Summer Sales!

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως και τις 30 Ιουνίου 2026, όλη η γκάμα Nissan διατίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, κάνοντας το φετινό καλοκαίρι την ιδανική στιγμή για την απόκτηση του αγαπημένου σας μοντέλου.

Στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales ισχύουν τα εξής:

Το Nissan Juke με έκπτωση έως 2.300€, τώρα μόνο από 20.990€.

Το Nissan Qashqai με έκπτωση έως 2.600€, τώρα μόνο από 27.990€.

To Nissan X-Trail με έκπτωση έως 1.500€, τώρα μόνο από 40.990€.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales, ισχύει και το εξής EV Promo:

Το θρυλικό All-new Nissan Micra από 21.900€*.

Το επιβλητικό Nissan Ariya από 35.400€*.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με την 5ετή εγγύηση που συνοδεύει όλα τα μοντέλα Nissan, καθώς και με την 8ετη εγγύηση για τις μπαταρίες υψηλής τάσης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

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Αποκτήστε σήμερα τα κορυφαία μοντέλα Nissan, με το πρόγραμμα Nissan Summer Sales, και ετοιμαστείτε για αξέχαστες καλοκαιρινές διαδρομές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πάρετε προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων Nissan και εδώ.



