Το Nissan Micra 6ης γενιάς υιοθετεί για πρώτη φορά στην ιστορία του αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, δύο εκδόσεις ισχύος και πλούσιο εξοπλισμό.

Η Nissan σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς με το ολοκαίνουργιο Micra. Το νέο μοντέλο εγκαινιάζει παράλληλα μια νέα εποχή για το δημοφιλές supermini, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, το νέο Micra έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της Nissan, συνδυάζοντας τις συμπαγείς διαστάσεις και την ευχρηστία που χαρακτήριζαν διαχρονικά το μοντέλο με τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης. Η γκάμα του περιλαμβάνει δύο εκδόσεις, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Η βασική έκδοση εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 90 kW, που αντιστοιχεί σε 122 ίππους, και μπαταρία χωρητικότητας 40 kWh, ενώ η ισχυρότερη διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 110 kW ή 150 ίππων και μπαταρία 52 kWh, προσφέροντας επιδόσεις και μεγαλύτερη ενεργειακή χωρητικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπορική πολιτική της ελληνικής αντιπροσωπείας, καθώς η τιμή εκκίνησης του νέου Micra διαμορφώνεται στα 26.900 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται οποιαδήποτε κρατική επιδότηση. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Ιουνίου προσφέρεται επιδότηση λανσαρίσματος ύψους 500 ευρώ από την αντιπροσωπεία, καθιστώντας ακόμη πιο ελκυστική την είσοδο του μοντέλου στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημαντικό πλεονέκτημα του νέου Micra, εκτός από την ευφάνταστη αισθητική του, αποτελεί και ο εξοπλισμός του, ο οποίος από τη βασική έκδοση περιλαμβάνει πλήθος συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Στον στάνταρ εξοπλισμό συναντά κανείς το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP με hill holder, το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, το σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού και έξι αερόσακους.

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Παράλληλα, το επίπεδο άνεσης και συνδεσιμότητας είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, cruise control, αισθητήρες στάθμευσης πίσω, αυτόματη λειτουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων, καθώς και σύγχρονο σύστημα πολυμέσων με ασύρματη συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto. Το πακέτο συμπληρώνεται από θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, στοιχεία που ενισχύουν τη χρηστικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Με την άφιξή του στην ελληνική αγορά, το νέο Micra φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η μετάβαση ενός τόσο ιστορικού μοντέλου στην ηλεκτροκίνηση αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση της Nissan στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός ανταγωνιστικής τιμής, σχεδιαστικής προσωπικότητας, πλούσιου εξοπλισμού και δύο διαφορετικών ηλεκτρικών εκδόσεων, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της μάρκας σε μια αγορά που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.