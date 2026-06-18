Περισσότεροι από 1.000 δημιουργοί συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Η Nissan μετατρέπει το νέο Nissan MICRA σε έργο τέχνης και ανακοινώνει τον νικητή του διεθνούς διαγωνισμού «Elevate All-New Nissan MICRA: The Signature Edition».

Ο διεθνής διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το designboom τον Αύγουστο του 2025, προσκάλεσε σχεδιαστές και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να επαναπροσδιορίσουν την αισθητική ταυτότητα του νέου MICRA, μέσα από χρώματα, υλικά και γραφιστικά στοιχεία.

Περισσότεροι από 1.000 δημιουργοί συμμετείχαν στον διαγωνισμό, με 11 φιναλίστ να ξεχωρίζουν για τις πρωτότυπες προτάσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο απέδωσαν τον παιχνιδιάρικο, αστικό χαρακτήρα του νέου MICRA μέσα από το δημιουργικό design.

Η νικητήρια πρόταση: «Organised Simplicity» in Motion

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Νικητής αναδείχθηκε ο Καναδός καλλιτέχνης Marc-André Fauteux, του οποίου η πρόταση ξεχώρισε για τον μοναδικό συνδυασμό γεωμετρικής δομής, αίσθησης κίνησης και εκφραστικής οπτικής ταυτότητας. Ο ίδιος περιγράφει τη δημιουργική του προσέγγιση ως «οργανωμένη απλότητα», συνδυάζοντας αυστηρές γεωμετρικές γραμμές με πιο ελεύθερα οπτικά στοιχεία.

«Η νικητήρια πρόταση του Marc-André αποτυπώνει με τολμηρό και πρωτοποριακό τρόπο τον εκφραστικό σχεδιαστικό χαρακτήρα του νέου Nissan MICRA», δήλωσε ο Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe. «Ο διαγωνισμός αυτός αναδεικνύει πώς η δημιουργικότητα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στον σχεδιασμό αυτοκινήτων και στο δημιουργικό design.»

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία

Για τον Fauteux, ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσει την πολυετή εμπειρία του στο graphic design με την αγάπη του για την αυτοκίνηση. Με περισσότερα από 20 χρόνια πορείας στον χώρο, ενθουσιάστηκε με την ιδέα να δημιουργήσει πάνω σε ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Nissan.

«Μόλις είδα τον διαγωνισμό, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι ξεχωριστό», ανέφερε. «Έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια στον χώρο του design, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, η ιδέα να μετατρέψω ένα αυτοκίνητο σε ένα κινούμενο έργο τέχνης με ενθουσίασε πραγματικά.»

Όπως σημείωσε: «Tο νέο MICRA διαθέτει ήδη μια παιχνιδιάρικη και εκφραστική προσωπικότητα, προσφέροντας την ιδανική βάση για δημιουργικό πειραματισμό».

Παράλληλα εξέφρασε ότι ελπίζει τέτοιες σχεδιαστικές προσεγγίσεις να φέρουν περισσότερο χρώμα στην καθημερινότητα: «Μου αρέσει να βλέπω τολμηρές καλλιτεχνικές ιδέες να γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής. Όταν η τέχνη παίρνει μορφή πάνω σε κάτι τόσο οικείο όσο ένα αυτοκίνητο, η καθημερινότητα γίνεται πιο ζωντανή και απολαυστική.»

Σχεδιάζοντας το μέλλον της κινητικότητας

Το πρωτότυπο που βασίστηκε στη νικητήρια δημιουργία παρουσιάστηκε στα κεντρικά γραφεία της Nissan στο Montigny-le-Bretonneux της Γαλλίας, ζωντανεύοντας το όραμα του Fauteux.

Ο διαγωνισμός «Elevate All-New Nissan MICRA: The Signature Edition» επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Nissan να στηρίζει ανερχόμενα δημιουργικά ταλέντα και να διατηρεί τον τολμηρό, μοντέρνο και παιχνιδιάρικο σχεδιασμό στην καρδιά του MICRA.