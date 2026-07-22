Με αφορμή τη συμπλήρωση των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) δημιούργησαν μια σειρά μικρών βίντεο, με στόχο να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες Qashqai να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες του μοντέλου.

Το Nissan Qashqai ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς. Από το λανσάρισμά του το 2006, όταν ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των crossovers, το Qashqai έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Μέσα από τρεις γενιές εξέλιξης, το Nissan Qashqai παραμένει πρωτοπόρο, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, με κορυφαίο παράδειγμα τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, η οποία προσφέρει ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

Η επιτυχία του μοντέλου επιβεβαιώνεται και από τις περισσότερες από 110 διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει, μεταξύ των οποίων και 20 τίτλους "Car of the Year" σε διαφορετικές αγορές.

Η Nissan αποκαλύπτει όλες τις δυνατότητες του Qashqai

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) δημιούργησαν μια σειρά μικρών βίντεο, με στόχο να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες Qashqai να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες του μοντέλου.

Η σειρά «Wait, My Qashqai Does What…?» παρουσιάζει έξυπνες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που πολλοί οδηγοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν για το αυτοκίνητό τους. Οι θεματικές της σειράς περιλαμβάνουν την εξατομίκευση των ρυθμίσεων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τις δυνατότητες για πιο εύκολη στάθμευση, την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών, καθώς και όλες τις δυνατότητες του Nissan Intelligent Key.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Massimiliano (Max) Messina, Chairperson της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Η επίτευξη των 4 εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών στην Ευρώπη αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το Qashqai και αντικατοπτρίζει την καινοτομία, την αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων σχεδίασης, μηχανικής και παραγωγής της Nissan, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια.

Το Qashqai εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών που το εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πελάτες έχουν επιλέξει το Qashqai και απολαμβάνουν την ασφάλεια, την άνεση και τις καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρει στην καθημερινότητά τους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών που κάνουν κάθε διαδρομή ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο απολαυστική για τους πελάτες μας.»

Από την πλευρά του, ο David Moss, Senior Vice President, Research & Development της Nissan AMIEO, ανέφερε: «Οι 4 εκατομμύρια πωλήσεις αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία και επιβεβαιώνουν την καινοτομία, την ποιότητα και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του Qashqai εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο Nissan Technical Centre Europe, οι μηχανικοί μας εργάζονται με πάθος για τη δημιουργία τεχνολογιών που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο ευχάριστη. Μέσα από αυτή τη νέα σειρά βίντεο, μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία τους απευθείας με τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν όλες τις δυνατότητες του Qashqai τους και να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το αυτοκίνητό τους.»

Δείτε τη σειρά βίντεο «Wait, My Qashqai Does What…?» και ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες του Nissan Qashqai:

{https://youtube.com/playlist?list=PLdGDxtdxCgzY&si=0X9WWT1Gm4pYF1ho}